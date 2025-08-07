Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde y el edil de Infraestructuras, con los vecinos de Benajarafe. SUR

Vélez-Málaga destina 1,2 millones a mejoras en las urbanizaciones de Benajarafe tras años de quejas vecinales

El Ayuntamiento acomete actuaciones en materia de alumbrado, saneamiento y asfaltado en Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar y la avenida Andalucía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:59

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga. Tras años de quejas y protestas vecinales, el equipo de gobierno bipartito, ... de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía va a destinar más de 1,2 millones a diversas mejoras en varias de las urbanizaciones de Benajarafe. El Consistorio acometerá actuaciones en materia de alumbrado, saneamiento y asfaltado en Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar y la avenida Andalucía.

