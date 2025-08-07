Vélez-Málaga destina 1,2 millones a mejoras en las urbanizaciones de Benajarafe tras años de quejas vecinales

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga. Tras años de quejas y protestas vecinales, el equipo de gobierno bipartito, ... de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía va a destinar más de 1,2 millones a diversas mejoras en varias de las urbanizaciones de Benajarafe. El Consistorio acometerá actuaciones en materia de alumbrado, saneamiento y asfaltado en Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar y la avenida Andalucía.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, ambos del PP, ha mantenido un encuentro con los vecinos de la urbanización La Sirena para trasladarles el inicio de las obras de modernización de la instalación eléctrica que ya está acometiendo la compañía Endesa en la zona.

«Esa prioridad ya es una realidad gracias a las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Una actuación prioritaria para los residentes, quienes habían manifestado en diversas reuniones la necesidad urgente de dar una solución definitiva a los continuos cortes de luz que venían sufriendo. «Podemos decir que esa prioridad ya es una realidad gracias a las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento para que estas obras comenzaran cuanto antes», ha explicado el regidor en un comunicado, en el que ha agradecido «la paciencia y el compromiso vecinal».

El ambiente de la reunión fue «muy positivo», con vecinos agradeciendo el esfuerzo del Ayuntamiento por estar presente, escucharles y dar respuestas concretas a sus problemas. «Éste es el camino: estar con la gente, hablar cara a cara y transformar sus preocupaciones en soluciones reales», ha añadido Jesús María Claros, recordando que desde el inicio de este mandato se marcó como objetivo principal atender las necesidades históricas tanto de Benajarafe como de otros núcleos de población.

Actuaciones a desarrollar

Además, el alcalde ha aprovechado la ocasión para avanzar que «en las próximas semanas», y junto a la teniente de alcalde, Rocío Ruiz (PP), se darán a conocer nuevas actuaciones «muy importantes» para ésta y otras zonas del núcleo, como Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar o la avenida Andalucía. «No vamos a parar. Benajarafe tiene muchas necesidades acumuladas durante años, y estamos decididos a cambiarlas por buenas noticias», ha dicho Lupiáñez.

Durante su visita, el edil veleño ha desvelado que, en los próximos días, «saldrá publicada en el perfil del contratante la licitación de las obras que se acometerán en la urbanización Las Biznagas, con un presupuesto inicial de 1.028.102,53 euros». Se trata de un proyecto muy ambicioso y necesario que contempla actuaciones de acerado, asfaltado, renovación de luminarias, desbroce, señalética, arquetas, barandillas, zonas verdes e incluso la instalación de un nuevo centro de transformación eléctrica, «lo que supondrá una transformación integral para esta zona de Benajarafe».

En las calles Sirius, Aldebarán y Miosota se ha reforzado el firme de las calzadas, renovando las redes de saneamiento

Todas estas actuaciones que se están acometiendo y las previstas en otras zonas del nucleo poblacional, vienen a completar la reciente inversión superior a los 200.000 euros en las intervenciones en calles como Sirius, Aldebarán y Miosota, donde se ha reforzado el firme de las calzadas, renovando las redes de saneamiento y se ha colaborado con los vecinos en el acondicionamiento de la zona de Los Girasoles, «garantizando infraestructuras más modernas, funcionales y seguras».

Además, en estos días se está procediendo a la puesta a punto de la antigua carretera N-340 a su paso por Benajarafe, con la renovación de la señalética horizontal y diversos trabajos de pintura vial, contribuyendo así a mejorar la seguridad y visibilidad en una de las principales vías del núcleo costero occidental de Vélez-Málaga.