Vélez-Málaga destina un millón a mejoras en una urbanización de Benajarafe tras años de quejas vecinales

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga. Tras años de quejas y protestas vecinales, el equipo de gobierno bipartito, ... de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía va a destinar más de un millón de euros a diversas mejoras en una de las urbanizaciones de Benajarafe.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, acompañado por la teniente de alcalde de Benajarafe y Chilches, Rocío Ruiz, y el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, los tres del PP, ha mantenido esta semana un encuentro con los vecinos de la urbanización Las Biznagas, en Benajarafe, para informarles de la licitación de las obras para la finalización de la urbanización. Un proceso que ya está abierto y que en los próximos días concluirá el plazo de presentación de ofertas. Una vez adjudicadas, las obras contarán con un plazo de ejecución de ocho meses.

«Cumplimos con una reivindicación justa de los vecinos, cerramos una herida de muchos años y dignificamos» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Se trata de «una actuación histórica» que pondrá fin a «años de espera vecinal», con una inversión de 1.028.102,53 euros que corresponde a la ejecución del aval depositado en su día por la promotora de la urbanización. Gracias a ello, se podrán acometer actuaciones integrales que incluyen la finalización de acerados, la instalación de nuevas luminarias, la recuperación y mejora de zonas verdes, la dotación de mobiliario urbano y el asfaltado de las calles.

Lupiáñez ha destacado en un comunicado que «cumplimos con una reivindicación justa de los vecinos, cerramos una herida de muchos años y dignificamos un espacio que llevaba demasiado tiempo esperando». «Nuestro compromiso es claro: no dejar a nadie atrás y que todos los núcleos de población de Vélez-Málaga avancen al mismo ritmo», ha apostillado.

«Muchos años olvidado»

El regidor veleño ha resaltado además que su forma de gobernar «pasa por estar en contacto directo con los vecinos, escuchando sus problemas de primera mano y aportando soluciones concretas». «No se trata de prometer, se trata de hacer. Hoy lo demostramos con esta licitación y lo seguiremos demostrando con cada obra y con cada proyecto que mejore la vida de la gente», ha añadido.

La reunión, celebrada en Las Biznagas, «es un paso más en el impulso que está recibiendo Benajarafe en los últimos meses». La senda litoral, que ha transformado la conexión y disfrute de la costa, la creación de nuevos aparcamientos, o el inicio de las obras de modernización de la instalación eléctrica en la urbanización La Sirena, «son ejemplos de un trabajo constante que refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento por este núcleo». Además, las actuaciones en calles como Sirius, Aldebarán y Miosota, donde se ha reforzado el firme de las calzadas, renovado redes de saneamiento y se ha colaborado con los vecinos en el acondicionamiento de la zona de Los Girasoles, «garantizando infraestructuras más modernas, funcionales y seguras».

«Benajarafe llevaba muchos años olvidado, pero hoy podemos decir con hechos que estamos cambiando esa realidad. Estas obras son el mejor ejemplo de que nuestro gobierno cumple y de que Benajarafe recupera el lugar que merece dentro del municipio», ha finalizado el alcalde de Vélez-Málaga.

Mejoras en la red hídrica

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Infraestructuras, sigue trabajando en la renovación y mejora de las redes de abastecimiento en todos los núcleos urbanos del municipio, entre otras intervenciones que se están realizando, para dotar a los vecinos de la mejor distribución de agua. Se trata de «uno de los mayores compromisos marcados por el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, desde el inicio de legislatura, especialmente en época de sequía, para que la capital de la Axarquía »sufra las mínimas pérdidas de agua, propósito que se está consiguiendo paulatinamente y en el que seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en presente y futuro«, ha explicado el concejal delegado del Área, Jesús María Claros (PP), en un comunicado.

En esta línea, el edil ha anunciado la finalización de un proyecto «vital» para uno de los enclaves urbanos, en este caso, el que comprende las calles Fray Rafael de Vélez y Enrique Van Dulken. Los trabajos han supuesto la renovación de la red de suministro tanto en el entramado de la acera norte como en la acera sur que enlazan sendos viales, una actuación muy demandada por los vecinos de la zona y que se suma a otros proyectos también finalizados de remozamiento y acondicionamiento del municipio realizados hasta la fecha.

En los últimos meses, según ha destacado Claros en el mencionado comunicado, se han llevado a cabo mejoras en las calles Juan Bautista Hurtado, Lope de Vega, Esperanza o Capuchinos en Vélez-Málaga, Doctor Fleming en Torre del Mar o calle Real de Caleta, entre otras. A los viales mencionados, el edil veleño ha añadido otros trabajos recientes que se están realizando en Los Toscanos, La Rabia y la Loma de El Sapo, a los que se unirán acciones en El Trapiche, Benajarafe Alto y cambios en el abastecimiento en la calle pintor Cipriano Maldonado.

Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en las calles Fray Rafael de Vélez y Enrique Van Dulken han requerido una inversión de 60.624 euros, y se han ejecutado en un plazo de poco más de un mes. Según ha explicado el concejal responsable, «se han efectuado con éxito», para, de esta forma, «evitar y condonar las posibles pérdidas de agua que se generen en la red hídrica». Los operarios han actuado sobre más de 290 metros de tuberías en ambas superficies de acerado, «garantizando la disposición de un entramado de suministro sólido y funcional».

Además, se ha procedido a la renovación de la red de abastecimiento existente con tubería de polietileno de 110 milímetros en la acera norte, entre la calle Cervantes y la glorieta de Capuchinos, y con tuberías de 63 milímetros en la acera sur, con integración de válvulas de seccionamiento e hidrantes. También se ha intervenido sobre 200 metros en la acera norte y 90 metros en la acera sur, con ejecución de 7 válvulas y 9 acometidas domiciliarias.

«Es vital conservar los mayores recursos posibles, evitar fugas y reparar las incidencias a la mayor celeridad», ha subrayado Claros. Por ello, desde la Concejalía de Infraestructuras «tomamos nota de las zonas que presentan algún tipo de irregularidad o deficiencia, y actuamos para corregir. Es nuestra responsabilidad mejorar y modernizar nuestras redes, dando respuesta a las peticiones provenientes de los vecinos, de las que somos conscientes y trabajamos en ellas, para hacer más fácil su día a día y dotar de las mejores infraestructuras y equipamientos a todo el municipio», ha concluido el edil veleño.