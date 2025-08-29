Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la sesión plenaria celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. SUR

Vélez-Málaga destina 100.000 euros a la adquisición de más cámaras de videovigilancia

El gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, saca adelante los cambios en la paga por absentismo de la plantila municipal dentro del plan de ajuste para ahorrar 1,7 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:57

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga quiere proseguir con el plan para la instalación de cámaras ... de control del tráfico y para mejorar la seguridad vial y ciudadana en la capital de la Axarquía. El pleno ha aprobado este viernes una modificación presupuesaria para destinar una partida de 100.000 euros para la adquisición de nuevos equipos, que se ubicarán en distintas localizaciones del municipio, «para realizar un control más exhaustivo de los condicionantes de la vida diaria de la ciudadanía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  8. 8

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  9. 9

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  10. 10 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vélez-Málaga destina 100.000 euros a la adquisición de más cámaras de videovigilancia

Vélez-Málaga destina 100.000 euros a la adquisición de más cámaras de videovigilancia