Vélez-Málaga destina 100.000 euros a la adquisición de más cámaras de videovigilancia

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga quiere proseguir con el plan para la instalación de cámaras ... de control del tráfico y para mejorar la seguridad vial y ciudadana en la capital de la Axarquía. El pleno ha aprobado este viernes una modificación presupuesaria para destinar una partida de 100.000 euros para la adquisición de nuevos equipos, que se ubicarán en distintas localizaciones del municipio, «para realizar un control más exhaustivo de los condicionantes de la vida diaria de la ciudadanía».

El objetivo de la medida es «preservar la tranquilidad de vecinos y visitantes, reducir las incidencias o actos delictivos, la densidad del tránsito o la congestión circulatoria, entre otros». Estos nuevos artefactos se agregan a las cámaras instaladas en meses anteriores, según han destacado desde el gobierno bipartito en un comunicado. La nueva medida, orientada a una mayor efectividad en las tareas de seguridad y mantenimiento del orden en el municipio, ha recibido el voto positivo de todos los grupos municipales (PP, GIPMTM, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García), a excepción de Andalucía por Sí, que ha rechazado la iniciativa.

«Permitirá atender posibles altercados o situaciones delictivas devengadas en los emplazamientos» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

En cuanto al trasfondo de esta actuación, desde el gobierno bipartito han recordado que se llevó a cabo «fruto del consenso alcanzado por el Consejo Social de la Ciudad», y que conllevará la compra de unas herramientas «de gran utilidad y con un circuito de gestión inteligente que facilitará la gestión del tránsito urbano de manera eficaz y funcional, mediante unidades de grabación que permitirán llevar un control de posibles incidencias en localizaciones estratégicas del municipio».

Esta medida «representa un paso al frente firme y decidido» por parte del equipo de gobierno bipartito, «en aras de preservar una ciudad más segura, a partir de un sistema de control que permitirá, inclusive, atender posibles altercados o situaciones delictivas devengadas en los emplazamientos que estarán bajo el ojo de la cámara», tal y como ha puesto de manifiesto el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP).

Escudos de oro

A nivel institucional, ha tomado protagonismo la definitiva aprobación de los Escudos de Oro de la ciudad. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha ratificado, en el pleno de este viernes, las propuestas de cada formación política de la corporación municipal para distinguir a personalidades y colectivos del municipio con esta consideracíon local, en una cita que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en el teatro del Carmen. Los galardonados son Antonio Guerra Ruiz, José Antonio Atencia Alba, Álvaro Manén Ranea, Estefanía Martínez 'Pedrita Parker' y la Banda Municipal de Música.

La aprobación de las distintas candidaturas, postuladas por cada uno de los grupos municipales integrantes de la corporación, ha sido respaldada por unanimidad. El Escudo de Oro dignifica la labor, trayectoria personal y profesional de personalidades y colectivos del municipio. Se trata de una cita ineludible en el calendario anual, en la que se reivindica la valía e implicación con la localidad, y en la que toman parte distintas personalidades, entidades y asociaciones de la capital de la Axarquía.

El pleno aprueba la amortización de 42 plazas municipales como parte de las medidas del plan de ajuste de 2025

Por otro lado, tras la aprobación en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se ha dado luz verde en el pleno a la amortización de 42 plazas municipales como parte de las medidas adicionales recogidas en el plan de ajuste del mecanismo de pago a proveedores de 2025. «Esta decisión permitirá reducir de forma inmediata 1.429.119,64 euros en el capítulo de gastos de personal, alcanzando un ahorro total de 1.679.119,64 euros cuando se aplique la nueva regulación de la denominada paga por absentismo», han detallado desde el gobierno bipartito.

De esta forma, se trata de una modificación que se impulsó de manera fehaciente el 3 de julio, medidas relativas al capítulo 1 del presupuesto municipal, «que determina acciones orientadas a la reducción del mismo, con objeto de dar respuesta a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda». «Las plazas afectadas corresponden, en su mayoría, a puestos vacantes o sin cubrir desde hace tiempo, así como a otras que han quedado libres por jubilación», han apostillado desde el gobierno bipartito.

«No afecta a la seguridad y bienestar»

Entre ellas se encuentran «principalmente perfiles como limpiadoras y conserjes de edificios municipales, auxiliares administrativos o monitores de tiempo libre». Con ello, ha hecho especial énfasis la concejala de Recursos Humanos, Alicia Ramírez (PP), «se garantiza que la amortización no afecte a servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, no representando, por lo tanto, estas medidas un menoscabo a la funcionalidad municipal», ha considerado la edil veleña.

«Esta intervención ha sido posible tras un exhaustivo análisis del capítulo de personal, que ha permitido identificar aquellos puestos que ya no se ajustan a las necesidades reales del Ayuntamiento», ha abundado la edil. Paralelamente, se contempla la creación de nuevos puestos «en áreas estratégicas» como Recursos Humanos, Participación Ciudadana, Tesorería y Régimen Interior, «con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de la administración y ofrecer una atención más ágil y eficaz a los vecinos», ha puntualizado.

«La amortización de estas plazas responde a un ejercicio de responsabilidad y buena gestión» Alicia Ramírez Concejala de Recursos Humanos

«La amortización de estas plazas responde a un ejercicio de responsabilidad y buena gestión. Supone un ahorro importante que nos permite seguir equilibrando las cuentas municipales, sin reducir la calidad de los servicios públicos y reforzando las áreas que más lo necesitan», ha argumentado Ramírez.

«La sostenibilidad económica del Ayuntamiento constituye una de las prioridades esenciales del equipo de gobierno bipartito, una estrategia integral reflejada, entre otros, en este plan de ajuste, en aras de preservar el compromiso con la estabilidad presupuestaria y optimización de los recursos disponibles», ha continuado la edil veleña. «Todo ello, siempre con la vista puesta en que Vélez-Málaga cuente con un Ayuntamiento eficiente, responsable y centrado en dar respuesta a las demandas de la ciudadanía», ha finalizado. La propuesta de ajuste «para garantizar el equilibrio presupuestario y los servicios esenciales» ha sido aprobada, con los votos en contra de la oposición.

Apoyo a los monitores TEA

Por otro lado, el grupo municipal socialista de Vélez-Málaga ha mostrado su «satisfacción» tras la aprobación por unanimidad de las dos mociones defendidas en el pleno por esta formación política, «que ponen el acento en la mejora de la educación inclusiva y en la dotación de infraestructuras públicas para la ciudadanía».

La primera de las propuestas, presentada por el portavoz socialista y secretario general del PSOE veleño, Víctor González, reclama a la Junta de Andalucía «la garantía de apoyos educativos públicos, gratuitos y profesionales» para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Con esta moción, los socialistas instan a «reforzar la presencia de personal especializado en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y a evitar que las familias tengan que asumir el coste de unos recursos que deben estar plenamente garantizados por la Administración».

El pleno aprueba la propuesta del PSOE de crear una piscina municipal al aire libre en Vélez-Málaga

La segunda moción, defendida por la concejala socialista María José Nieblas, propone la creación de una piscina municipal al aire libre en el núcleo de Vélez-Málaga, una infraestructura que complementaría a las existentes en Triana y Cajiz «y que supondría un espacio de convivencia, salud y bienestar para vecinos, además de favorecer el uso deportivo y recreativo de manera inclusiva y accesible», han considerado desde el grupo municipal socialista en un comunicado.

El PSOE de Vélez-Málaga ha valorado «muy positivamente» el respaldo unánime del pleno, destacando que el consenso alcanzado «refleja la importancia de apostar por políticas sociales, educativas y de bienestar que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía».

Transporte marítimo

Por otro lado, el grupo municipal de Vox en Vélez-Málaga ha conseguido este viernes que el Ayuntamiento apruebe una moción para que se inicien «de manera inmediata» los estudios de viabilidad técnica, medioambiental y económica para la implantación de un servicio de transporte marítimo de pasajeros entre el puerto de Caleta de Vélez y el Puerto de Málaga, así como la búsqueda de posible financiación.

El portavoz de Vox en Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha expuesto que la implantación de un bus marítimo entre ambos recintos portuarios «generaría múltiples beneficios» tanto al municipio como al resto de la provincia. «No se trata de una utopía, sino de una propuesta técnica y económicamente viable que puede y debe ponerse al servicio de los veleños, basándose en criterios de eficacia, sostenibilidad y mejora del servicio público, al margen de debates ideológicos», ha defendido.

«No se trata de una utopía, sino de una propuesta técnica y económicamente viable que puede y debe ponerse» Javier Herreros Portavoz de Vox en la oposición

Asimismo, según el concejal de Vox, este servicio público «reduciría significativamente la congestión en las carreteras de acceso a Málaga; ofrecería una alternativa para estudiantes, trabajadores, mayores y pacientes que no pueden perder dos horas diarias en carreteras; reactivaría el puerto de Caleta como infraestructura útil; contribuiría a una movilidad más ordenada, eficiente y compatible con el medio ambiente; impulsaría el turismo de forma desestacionalizadas; y favorecería a la creación de empleo técnico y cualificado».

Herreros, que ha denunciado que Vélez-Málaga «ha sido condenada a la marginación en materia de infraestructuras», ha defendido en un comunicado que esta iniciativa de Vox «apuesta por poner en valor nuestras infraestructuras costeras como instrumento de cohesión territorial» y «devuelve el protagonismo a nuestros puertos, nuestras costas y, sobre todo, a nuestros vecinos». «El mar siempre ha estado ahí», ha dicho Herreros. «Vélez-Málaga no puede resignarse a seguir siendo rehén del abandono y la congestión», ha concluido.