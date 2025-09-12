Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del aspecto renovado que presenta el carril de La Capellanía en Vélez-Málaga. SUR

Vélez-Málaga completa medio millar de actuaciones de mejora en caminos rurales

El Ayuntamiento arregla 6.470 metros cuadrados en La Coronada, Cabrillas, Los Padillas, Pata Seca, Las Casillas, La Fortaleza, Los Cuevas y Capellanía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:19

Nuevo impulso a la mejora de los caminos rurales en Vélez-Málaga tras un año hidrológico especialmente húmedo, que han complicado especialmente su estado. El ... Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, a través de la Concejalía de Agricultura, prosigue con la renovación de las redes de caminos y entornos rurales repartidos por todo el término municipal y extendidos por cada uno de los núcleos poblacionales, en una red que suma más de 400 kilómetros. En total, en lo que va de la presente legislatura, desde junio de 2023, se ha actuado ya en más de 500 carriles rurales.

