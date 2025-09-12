Vélez-Málaga completa medio millar de actuaciones de mejora en caminos rurales

Nuevo impulso a la mejora de los caminos rurales en Vélez-Málaga tras un año hidrológico especialmente húmedo, que han complicado especialmente su estado. El ... Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, a través de la Concejalía de Agricultura, prosigue con la renovación de las redes de caminos y entornos rurales repartidos por todo el término municipal y extendidos por cada uno de los núcleos poblacionales, en una red que suma más de 400 kilómetros. En total, en lo que va de la presente legislatura, desde junio de 2023, se ha actuado ya en más de 500 carriles rurales.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, y el concejal del Área, Jesús María Claros, ambos del PP, han visitado la terminación de las labores de acondicionamiento del carril de La Capellanía, enclave ubicado en la zona de Valle-Niza. Se trata de una actuación de pavimentado de un tramo de terreno de 1.260 metros cuadrados, en el que se ha intervenido técnicamente en tareas de rasanteo, desbroce y nivelación del firme. La obra se ha ejecutado en un plazo de dos semanas, con un importe asignado de 45.000 euros, financiados a través de fondos municipales. La trascendencia de la misma se ampara, entre otros, en su dimensión y repercusión social, puesto que se beneficiarán de forma directa más de 200 vecinos, no sólo de La Capellanía, sino agricultores de fincas o explotaciones de otros diseminados.

Se beneficiarán de forma directa más de 200 vecinos, no sólo de La Capellanía, sino agricultores de fincas

El primer edil veleño ha mostrado en un comunicado su «satisfacción» por la terminación de una labor que «significa un paso determinante para todos los vecinos y transeúntes de este emplazamiento, ya que estamos hablando de una localización estratégica que vehicula un relevante trasiego de personas y medios de transporte», y que, por lo tanto, «requieren que les proveamos de los óptimos estándares de seguridad, facilitando por medio de esta actuación los traslados que, constantemente, se producen por las inmediaciones».

Por su parte, el edil de Agricultura ha recalcado «la solución a una problemática que afectaba de manera directa a los vecinos de la zona y a cuantos trabajan y circulan por estos lugares», operándose «para dar respuesta a una demanda ciudadana que, finalmente, hemos podido subsanar a través de las acciones pertinentes, que permitirán una mayor fluidez y un tránsito más eficiente, seguro y funcional en este camino rural», que da acceso a La Capellanía.

Características

En cuanto a los términos de ejecución, se han culminado trabajos de rasanteo, desbroce y nivelación del terreno, sobre una extensión de 1.260 metros cuadrados, con la aplicación de pavimento de hormigón de 250 y canto de 15 centímetros con fibra, y muro de escollera de piedra de 100 metros de largo y 1,5 metros de alto.

Claros se ha jactado de la «eficacia y premura» en la presentación de las actuaciones, que evidencian un enfoce orientado a «dotar a los vecinos y visitantes de una infraestructura sólida y segura, un proyecto más que forma parte del compromiso marcado por la Concejalía de Agricultura y el equipo de gobierno desde el inicio de legislatura», que se diversifica, entre otros, en «acondicionar nuestras conexiones rurales para un mejor desplazamiento de los que habitualmente las frecuentan, tanto a nivel profesional como personal».

Se han efectuado 348 acciones de mejora o arreglo de caminos y 171 en materia de limpieza de arroyos

De esta forma, durante los más de dos años de gestión municipal, se ha llevado a cabo un «importante» paquete de mejoras en diferentes tramos y espacios rurales. En concreto, se han efectuado un total de 348 acciones de mejora o arreglo de caminos y 171 en materia de limpieza y restauración de arroyos. Según las cifras esgrimidas, se han hormigonado 6.470 metros cuadrados en extensión mediante inversión municipal. Entre los emplazamientos destacan La Coronada, Cabrillas, Los Padillas, Pata Seca, Las Casillas, La Fortaleza, Los Cuevas y Capellanía.

A través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) se ha intervenido en 12.640 metros cuadrados, contemplándose entre las zonas acometidas Loma Mesías, Collao, Las Maderas, La Venta, Los Herreras, de Cajiz a Iznate, de Lagos a Sayalonga, de Cerro Beas a Sedella o Fuente del Moral, entre otros.

Nuevo parque de calistenia en El Trapiche

Por otro lado, el Área de Medio Ambiente continúa con el diseño de nuevos espacios para la práctica deportiva y el ocio en Vélez-Málaga. Tras la puesta en funcionamiento de zonas recreativas y superficies de biosaludables orientadas a todas las edades, y que ya son una realidad en diferentes emplazamientos y núcleos poblacionales, se ha dado un paso más para dar cobertura a la actividad y rutinas físicas del sector joven y la población adulta. Con este enfoque, la teniente de alcalde, Lourdes Piña (PP), ha anunciado un nuevo área de calistenia en El Trapiche. Se añadirá a otros enclaves ya existentes, como los ubicados en el Parque María Zambrano (Vélez-Málaga) o junto al Club Naútico (Torre del Mar).

En concreto, la edil municipal ha presentado el inicio de las obras de este proyecto de actuación en el núcleo de El Trapiche, orientado expresamente «a una modalidad de creciente cuño y cada día con un mayor numero de adeptos en toda España». Cuando hablamos de calistenia lo hacemos de un concepto que corresponde a un conjunto de ejercicios en los que, esencialmente, se trabaja sobre el impacto del propio cuerpo, y que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza física operando directamente con ejecuciones en las que se persigue el dominio de nuestra anatomía.

«Desde la Tenencia de Alcaldía y el Área de Medio Ambiente perseguimos el objetivo de facilitar a los ciudadanos, independientemente del lugar donde viven, la posibilidad de realizar ejercicio físico diversificado y contando con recursos diversos, aplicables a los distintos márgenes de edad», ha explicado Piña, entendiendo que este tipo de propuestas logran encauzar «buenos hábitos y saludables». «En este caso, nos hemos propuesto dirigirnos a la población joven, facilitándoles un área donde pueden percutir en torno a objetivos varios y trabajar la fuerza, resistencia, movilidad, flexibilidad o estética», ha agregado.

Ampliar Imagen de la zona donde se instalará el nuevo parque de calistenía en El Trapiche. SUR

Una de las motivaciones de la creación de este espacio de calistenia ha sido responder a la demanda creciente de los vecinos de El Trapiche, de manera que «atendiendo a las peticiones, podremos albergar una zona de ejercicios con características muy singulares, apreciadas y específicas para los amantes de esta disciplina deportiva», ha dicho la teniente de alcalde del núcleo poblacional en un comunicado.

Si hay que remarcar un rasgo especialmente, ése es el de la versatilidad de las instalaciones, que ofrecerán un nudo de ejercicios transversal con notables posibilidades. Entre los elementos, se adecuarán barra de dominadas clásicas, de flexiones triple francesa, bancos de abdominales plano e inclinado. Además, se va a acondicionar y reforzar el firme con pavimento de seguridad de forma preventiva, y en aras de preservar la seguridad de los usuarios, puesto que se trata de una modalidad con riesgo controlado pero propensa, en ocasiones, a posibles caídas o impactos.

En este sentido, el espacio pasará por la correspondiente inspección y presentará cartel informativo detallado. Según la normativa vigente, el área cumplirá con los requisitos y normas de uso exigidos, y dispondrá de certificación expresa de la empresa tipo A. El importe total de la actuación asciende a 6.104,25 euros.