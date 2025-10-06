Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La edil de Cultura, Alicia Ramírez, en la presentación de la programación. SUR

Vélez-Málaga celebra el Día del Cine Español con un homenaje a Luis Buñuel

El Ayuntamiento proyecta 'Los olvidados', 'Tristana' y 'Ese oscuro objeto del deseo' desde este miércoles con motivo del 125 aniversario de su nacimiento

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:50

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Cultura, conmemora el Día del Cine Español, que se celebra este lunes 6 de ... octubre, con un ciclo especial dedicado al 125 aniversario del nacimiento del director aragonés Luis Buñuel, uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos según historiadores y críticos de cine. La programación, que se desarrollará durante tres miércoles –8 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre– en el auditorio del Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández (CAC), incluirá la proyección de las películas 'Los olvidados', 'Tristana' y 'Ese oscuro objeto del deseo', cintas míticas que reflejan la filosofía surrealista y las temáticas recurrentes en la obra del inolvidable creador aragonés.

