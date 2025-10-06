Vélez-Málaga celebra el Día del Cine Español con un homenaje a Luis Buñuel

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Cultura, conmemora el Día del Cine Español, que se celebra este lunes 6 de ... octubre, con un ciclo especial dedicado al 125 aniversario del nacimiento del director aragonés Luis Buñuel, uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos según historiadores y críticos de cine. La programación, que se desarrollará durante tres miércoles –8 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre– en el auditorio del Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández (CAC), incluirá la proyección de las películas 'Los olvidados', 'Tristana' y 'Ese oscuro objeto del deseo', cintas míticas que reflejan la filosofía surrealista y las temáticas recurrentes en la obra del inolvidable creador aragonés.

La concejala de Cultura, Alicia Ramírez (PP), ha explicado en un comunicado que «el cine español, con sus virtudes y limitaciones, ha sido una de las principales vías para acercar el arte a toda la sociedad. Si el siglo XX popularizó la cultura, lo hizo, sin duda, a través del séptimo arte. Con este ciclo queremos rendir homenaje a Luis Buñuel y, al mismo tiempo, reforzar la programación cinematográfica en el CAC, haciendo del cine un eje más dentro de nuestra oferta cultural».

De esta forma, el CAC acogerá este mes una amplia variedad de actividades artísticas y culturales. Destacan los talleres de lectura y escritura poética, que se celebrarán un martes de cada mes, de octubre a junio, y contarán con la participación de 16 alumnos. Coordinados por el profesor de filosofía y poeta Antonio Sánchez Millán, los talleres ofrecen a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre las claves filosóficas y literarias de los grandes poetas del siglo XX y XXI, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico entre los aficionados locales.

Exposición de pintura

Además, el 22 de octubre se realizará una visita guiada a la exposición sobre el paisaje de la comarca oriental, con obras del fondo artístico municipal que no habían sido exhibidas anteriormente. Durante el recorrido, los pintores participantes acompañarán a los asistentes, proporcionando un conocimiento más profundo de las piezas y sus procesos creativos. La programación de octubre se completa con una mesa redonda dedicada a Lope Martínez Alario, recientemente fallecido, cuya obra antológica se expone en la planta baja del CAC. La cita tendrá lugar el 29 de octubre y permitirá debatir y profundizar en la trayectoria y legado de uno de los artistas más importantes de la localidad veleña.

Estas actividades se suman a las exposiciones inauguradas durante la Noche en Vela, que incluyen la retrospectiva del pintor cordobés Ginés Liébana, la antológica dedicada a Lope Martínez Alario, la muestra 'El paisaje de la Axarquía' y la exposición en la Sala Francisco Hernández de dos obras del pintor Antonio Ruiz pertenecientes a su colección privada. «Como se puede comprobar, la actividad en el CAC es constante y diversa, respondiendo a nuestro lema 'El CAC abierto a todos, abierto a todo'. Queremos que este espacio sea un verdadero centro de arte dinámico, en ebullición y accesible a todos los vecinos de Vélez-Málaga», ha argumentado la edil veleña.

«Con esta programación, el CAC se consolida como un espacio cultural de referencia en la comarca, donde el cine, la literatura, la pintura y otras manifestaciones artísticas conviven para ofrecer a los ciudadanos experiencias culturales enriquecedoras durante todo el año», ha manifestado Ramírez.

Exposición de 'El Pobre'

Por otro lado, la vicepresidenta de Atención al Municipio y responsable del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), María Francisca Caracuel (PP), ha participado este lunes en la presentación del catálogo de la exposición 'Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa', una obra editada por el CEDMA que plasma la muestra celebrada en febrero en la Iglesia de Santa María de la Encarnación de Vélez Málaga con motivo del 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de Jesús Nazareno 'El Pobre'.

En este sentido, Caracuel ha recordado en un comunicado la implicación de la Diputación de Málaga en proyectos editoriales que permiten dar a conocer el patrimonio artístico y religioso de los municipios. «La edición, realizada en el CEDMA, reúne textos, imágenes y recuerdos que no solo documentan una muestra, sino que refleja un testimonio cultural de Vélez-Málaga que permanecerá como referente en su Semana Santa y en el legado artístico andaluz», ha destacado la vicepresidenta. El acto, que ha tenido lugar en el patio del convento de San Francisco, ha contado con la presencia del alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), y la hermana mayor de la Archicofradía del Pobre y la Esperanza, Inmaculada Carrera.

Lupiáñez ha puntualizado en el mencionado comunicado que este catálogo «no es solo un libro, es un documento que nos recuerda que la historia, la fe y la cultura de Vélez-Málaga se escriben con mayúsculas. Conserva la huella de una exposición que ha marcado un hito en nuestra ciudad y que nos conecta con la grandeza de Domingo Sánchez Mesa y con la importancia que su obra ha tenido en nuestra tierra».

Ampliar Acto de presentación de la iniciativa de la Diputación. SUR

Por su parte, la hermana mayor de la Archicofradía ha expresado su «emoción» al ver culminado el trabajo. «Este catálogo es el testimonio vivo de una exposición que nació del corazón de la Archicofradía y que ha permitido reencontrarnos con la obra de un artista irrepetible. Cada página refleja el esfuerzo, la devoción y el amor hacia Jesús Nazareno 'El Pobre', y es también un homenaje a todos los que han hecho posible este proyecto», ha expresado.

El catálogo recoge un retrato de Domingo Sánchez Mesa realizado por su hija, un emotivo prólogo de la hermana mayor titulado 'Domingo Sánchez Mesa. La fe tallada' y un texto del comisario de la muestra, José Alberto Ortiz Carmona, 'Domingo Sánchez Mesa en Vélez-Málaga: La emoción de un reencuentro'.

El núcleo central lo conforma un recorrido por las nueve imágenes que protagonizaron la exposición, acompañadas de reseñas explicativas y un conjunto de 55 fotografías realizadas por el fotógrafo cofrade Luis Manuel Gómez Pozo, que supo capturar la esencia y la fuerza de cada talla. La maquetación, obra de Alberto Santacruz Jurado, y la edición e impresión del CEDMA, convierten la publicación en una pieza editorial de gran valor para el mundo cofrade veleño.