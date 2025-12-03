Vélez-Málaga activa nuevas VPO: vendida una parcela municipal para edificar 80 viviendas asequibles

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. ... A través de la empresa municipal Emvipsa se han vendido cinco parcelas destinadas a la construcción de un total de 295 viviendas de protección pública en la capital de la Axarquía. Además de este proyecto, el Consistorio se ha adherido recientemente al decreto andaluz para liberar más suelo para viviendas protegidas, siguiendo los pasos de otros grandes consistorios de la provincia que ya lo han hecho en los últimos meses.

De las cinco parcelas vendidas, cuatro han sido adquiridas por la firma Galivivienda, con sede principal en Madrid, que funciona en régimen de cooperativa. La compañía, que tiene en marcha varios proyectos también en la capital malagueña, ha proyectado la construcción de 188 viviendas protegidas de régimen general en cuatro parcelas ubicadas en Valle-Niza, el núcleo veleño y Torre del Mar, tal y como ya informó este periódico el pasado 6 de noviembre.

Apenas un mes después el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado un paso determinante en su estrategia para reactivar la vivienda protegida con la firma de la compraventa de una quinta parcela municipal destinada a la construcción de 80 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de la Explanada del Filete, actual calle Doctor Laureano Casquero. La operación, rubricada este miércoles en la Sala Noble del Consistorio ante el notario Juan Deus Valencia, constituye la primera transmisión de suelo municipal vinculada al ambicioso plan de 295 VPO anunciado por el equipo de gobierno bipartito.

La cooperativa Galivivienda promueve otras 188 viviendas sociales en Valle-Niza, el núcleo veleño y Torre del Mar

La parcela, de 3.616,5 metros cuadrados, ha sido adquirida por la Fundación Vimpyca, con sede principal en Córdoba, entidad con una amplia trayectoria en vivienda social en Andalucía, por un importe final de 1.529.591,56 euros, impuestos incluidos. El suelo permitirá levantar un edificio de cuatro plantas más bajo, con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de garajes y trasteros.

«Este es un avance real y medible en nuestro compromiso con el acceso a la vivienda y con las necesidades de nuestras familias», ha destacado el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), tras la firma. El regidor ha defendido que el gobierno municipal está «ejecutando lo prometido» y ha recordado que esta es la primera de las actuaciones destinadas a materializar las casi 300 viviendas protegidas previstas. «La vivienda es una prioridad absoluta para este gobierno», ha insistido. El Ayuntamiento destinará los ingresos obtenidos a los usos marcados por la Ley del Patrimonio Municipal del Suelo, entre ellos la adquisición de nuevos solares o actuaciones de reurbanización.

«Un antes y un después»

La venta incluye condiciones estrictas para asegurar la finalidad pública del proyecto. La fundación adjudicataria deberá iniciar las obras en un plazo máximo de 24 meses y obtener la calificación definitiva de VPO en un periodo no superior a tres años. Además, Emvipsa podrá inspeccionar los trabajos en cualquier momento y, en caso de incumplimiento de plazos o precios, la parcela revertiría automáticamente al Ayuntamiento.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y consejero delegado de la empresa municipal, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha resaltado que la firma «marca un antes y un después en la política de vivienda del municipio». «Hoy demostramos que desde Emvipsa se trabaja con rigor y responsabilidad para que los anuncios se traduzcan en hechos», ha asegurado en un comunicado, incidiendo en que la venta supone «un compromiso cumplido con la ciudadanía».

Por su parte, el director gerente de Vimpyca, Luis Sánchez Montero, ha agradecido la confianza del Ayuntamiento y ha asegurado que la fundación trabajará «con la máxima celeridad y responsabilidad para cumplir los plazos y garantizar viviendas accesibles y ajustadas a las necesidades sociales actuales».

El Registro Municipal de Demandantes de VPO, y su oficina, atiende en horario de mañana

La operación se produce en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la Axarquía, especialmente en municipios con una fuerte presión demográfica y turística como Vélez-Málaga. Los precios del alquiler y de la propiedad han aumentado de forma sostenida en los últimos años, y la oferta de vivienda protegida ha sido prácticamente inexistente en la última década.

El plan municipal para levantar 295 viviendas protegidas, repartidas en varias parcelas y fases, pretende revertir esta situación y ampliar el parque de vivienda asequible en el municipio, donde el Registro Municipal de Demandantes de VPO, y su oficina, situada en la plaza de las Angustias de Vélez-Málaga, atiende en horario de mañana, abierto para la inscripción de familias interesadas. Con este primer movimiento, el Consistorio asegura que avanza en uno de sus ejes estratégicos de legislatura: facilitar oportunidades reales de acceso a la vivienda y reactivar la construcción de vivienda protegida, un ámbito que llevaba años paralizado en la capital de la Axarquía.