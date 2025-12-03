Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del encuentro entre los responsables de la Fundación Vimpyca y el Ayuntamiento veleño. SUR

Vélez-Málaga activa nuevas VPO: vendida una parcela municipal para edificar 80 viviendas asequibles

El Ayuntamiento exige a la Fundación Vimpyca iniciar las obras en 24 meses y asegura la reversión del suelo si no se cumplen los plazos tras ingresar 1,53 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:01

Comenta

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. ... A través de la empresa municipal Emvipsa se han vendido cinco parcelas destinadas a la construcción de un total de 295 viviendas de protección pública en la capital de la Axarquía. Además de este proyecto, el Consistorio se ha adherido recientemente al decreto andaluz para liberar más suelo para viviendas protegidas, siguiendo los pasos de otros grandes consistorios de la provincia que ya lo han hecho en los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vélez-Málaga activa nuevas VPO: vendida una parcela municipal para edificar 80 viviendas asequibles

Vélez-Málaga activa nuevas VPO: vendida una parcela municipal para edificar 80 viviendas asequibles