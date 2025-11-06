Impulsan 188 viviendas sociales en régimen de alquiler con opción a compra en Vélez-Málaga

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de ... viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. A través de la empresa municipal Emvipsa se han vendido cinco parcelas destinadas a la construcción de un total de 295 viviendas de protección pública en la capital de la Axarquía. Además de este proyecto, el Consistorio se ha adherido recientemente al decreto andaluz para liberar más suelo para viviendas protegidas, siguiendo los pasos de otros grandes consistorios de la provincia que ya lo han hecho en los últimos meses.

De las cinco parcelas vendidas, cuatro han sido adquiridas por la firma Galivivienda, con sede principal en Madrid, que funciona en régimen de cooperativa. La compañía, que tiene en marcha varios proyectos también en la capital malagueña, ha proyectado la construcción de 188 viviendas protegidas de régimen general en cuatro parcelas ubicadas en Valle-Niza, el núcleo veleño y Torre del Mar. Los inmuebles se adjudicarán a socios de la cooperativa inscritos en el registro municipal de demandades de vivienda. Así, ya han comenzado con la comercialización de las futuras VPO, con los requisitos que plantean para optar a los inmuebles.

Así, entre las condiciones que ofrecen a los socios se incluyen los primeros 20 años en alquiler, pagando la renta fijada por la Junta de Andalucía, menos un 15% de mejora que aplica la cooperativa. De esta forma, una vivienda media de dos dormitorios, 70 metros cuadrados útiles, trastero y garaje, pagará unos 718 euros mensuales, según han informado a SUR fuentes de Galivivienda.

Pasados los 20 años de alquiler, el socio puede adquirir la vivienda en propiedad pagando el precio máximo establecido por la Junta de Andalucía, mejorado en un 15% y deduciendo el 85%, aproximadamente, de las rentas pagadas; «es decir, lo que paga de alquiler durante los 20 años es como si pagara una hipoteca», según han apuntado desde la firma Galivivienda.

Régimen general

«El sistema es prácticamente idéntico al de Málaga, con la diferencia de ser éstas viviendas protegidas de régimen general y en Málaga son de régimen especial, aún más económicas; al que pueden acceder personas de mayor nivel de renta», han manifestado las fuentes de la firma inmobiliaria.

La compañía promotora de estas 188 nuevas viviendas sociales ha empezado ya a captar socios interesados en incorporarse a la cooperativa. Eso sí, como primer requisito imprescindible, sólo pueden optar a estas viviendas las personas que figuren inscritas en el registro municipal de demandantes de VPO. Además, para adquirir la condición de socios de Galivivienda y reservar la casa, deberán formalizar un contrato de participación social y adhesión a la promoción, suscribiendo un capital social de 39.000 euros que se desembolsa con un calendario ya prefijado.

En concreto, a la firma del contrato deberán aportarse 25.000 euros, que se destinarán a la compra del terreno. Otros 5.000 euros se tienen que aportar en 24 meses desde que comiencen las obras. Por último, hay que abonar 9.000 euros más cuando se les entregue la vivienda. Todo este capital social es reintegrable cuando finalicen los 20 años del alquiler o en caso de baja justificada en la cooperativa.

Tanto el proyecto de Málaga como estos cuatro de Vélez-Málaga, con 188 inmuebles sociales, son «muy novedosos que, en colaboración público-privada, van a contribuir bastante a facilitar el acceso a la vivienda a las personas de rentas medias con ahorros limitados», han considerado desde Galivivienda.