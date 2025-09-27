Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbaño veleño desde La Fortaleza. E. CABEZAS

Vélez-Málaga se adhiere al decreto andaluz para promover más VPO

El pleno respalda por unanimidad la propuesta del alcalde para acogerse a la medida que permite incrementar en un 20% las viviendas y en un 10% la edificabilidad en parcelas sin edificar para destinarlas a viviendas sociales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de ... viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. A través de la empresa municipal Emvipsa se han vendido cinco parcelas destinadas a la construcción de un total de 295 viviendas de protección pública en la capital de la Axarquía. Además de este proyecto, el Consistorio se ha adherido recientemente al decreto andaluz para liberar más suelo para viviendas protegidas, siguiendo los pasos de otros grandes consistorios de la provincia que ya lo han hecho en los últimos meses.

