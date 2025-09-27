Vélez-Málaga se adhiere al decreto andaluz para promover más VPO

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de ... viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. A través de la empresa municipal Emvipsa se han vendido cinco parcelas destinadas a la construcción de un total de 295 viviendas de protección pública en la capital de la Axarquía. Además de este proyecto, el Consistorio se ha adherido recientemente al decreto andaluz para liberar más suelo para viviendas protegidas, siguiendo los pasos de otros grandes consistorios de la provincia que ya lo han hecho en los últimos meses.

En concreto, la última sesión plenaria ha aprobado la propuesta del alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), para que el Ayuntamiento se adhiera al decreto ley de la Junta para aumentar los suelos disponibles para viviendas sociales. La moción persigue que el municipio se acoja a las medidas del citado documento legal, que se rubricó el pasado 4 de marzo, entrando en vigor con el propósito de implementar las medidas con carácter urgente y extraordinario en materia de vivienda para facilitar la disponibilidad de suelo que permita la construcción de viviendas protegidas en Andalucía. El primer edil ha recalcado que tal adhesión significa «la agilización de los plazos temporales y ajuste a un lapso determinado para la edificación de nuevos inmuebles».

En virtud al artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el 56 de su articulado, es la comunidad la que ostenta la competencia exclusiva en el segmento de la vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, en base a lo cual «es fundamental que tomemos parte de este nuevo Decreto-Ley como un eje esencial que vehicule la respuesta a una necesidad vital para nuestro municipio»; para ello, ha recordado Lupiáñez que se han dado pasos en los últimos meses, como «el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de parcelas de vivienda libre para la promoción de vivienda protegida», proceso actualmente en fase de ejecución. «Nuestro compromiso es firme en favor del acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos con dificultades para su compra o alquiler, debido en gran medida a la escasez de suelo a precios asequibles», ha esgrimido el regidor veleño.

En consecuencia, Lupiáñez ha considerado que «medidas como la adhesión al Decreto-ley o todas aquellas que puedan ofrecernos una salida para nuestros vecinos, debemos entenderlas como prioritarias para dar solución a la problemática actual». La ratificación de esta propuesta, que ha conllevado un estudio previo efectuado por la Concejalía de Urbanismo y Arquitectura de la normativa autonómica, se ha valorado como «una medida oportuna y de conveniencia al objeto de responder al desequilibrio latente entre la demanda presente de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible a nivel local».

Usos alternativos

Tras los informes pertinentes y obrantes en el expediente, se ratifica en sesión plenaria dar consentimiento a la adhesión del municipio de Vélez-Málaga a las medidas del Decreto-ley 1/2025 en materia de vivienda en el ámbito municipal, consistentes, entre otros, en el empleo para edificación, como uso alternativo en el suelo urbano local, de la superficie residencial de vivienda protegida en las parcelas y edificios calificados por los instrumentos de ordenación urbanística con el uso de oficinas, comercial, hotelero o alojamiento comunitario.

Asimismo, se integra en la presente moción el incremento del 20% de la densidad de viviendas en parcelas y edificios existentes en todo el suelo urbano, calificado en planeamiento como uso residencial de vivienda libre, siempre que el edificio resultante se destine en su totalidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección. También se pretende autorizar el incremento en un 20% de la densidad de viviendas y un 10% de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida, en todo momento respetando el dictamen del Decreto-ley de la Junta de Andalucía. En todos los casos mencionados, los periodos de solicitud de licencia de obras estarán sujetos al mismo, esto es, dos años desde la adopción del presente acuerdo del órgano municipal competente.