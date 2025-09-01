Torrox activará inversiones municipales por valor de 12 millones a finales de 2025

Los últimos meses del año llegarán con inversiones «históricas» en Torrox, por parte del Ayuntamiento, según ha anunciado el alcalde, Óscar Medina. Será con la ... activación de proyectos valorados en más de 12 millones de euros «decisivos para el presente y futuro« del municipio, como ha destacado el regidor.

Se trata del comienzo de la construcción del Palacio de la Justicia; la segunda fase del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, la continuidad de la Senda Litoral, la nueva fase de la piscina cubierta María Peláez o la ampliación de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

A finales de junio, el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, adjudicó los trabajos de redacción del proyecto y dirección técnicas de las obras de la nueva sede judicial, que sustituirá a la actual, en el Palacio de la Hoya.

De las siete ofertas presentadas, la elegida ha sido Manuel Romero Arquitectos S. L. P., de Sevilla, por 457.870,03 euros, frente a los 554.022,74 euros de la licitación. El nuevo complejo tendrá un coste estimado de unos cuatro millones de euros, según recoge el acuerdo suscrito el pasado verano entre el alcalde de Torrox, Óscar Medina, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.

El convenio estipula que el Consistorio financiará y ejecutará las obras, previstas en los mencionados terrenos del antiguo campo de fútbol de Torrox Pueblo, y posteriormente alquilará el edificio a la Administración regional, por un periodo de 30 años, con lo que recuperará 6.150.000 euros.

El partido judicial presta servicio a más de 58.000 vecinos de ocho municipios de la Axarquía: Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y Sayalonga, además de Torrox.

La nueva sede judicial ocupará una superficie aproximada de 2.400 metros cuadrados, de los que alrededor del 75% estarán sobre rasante y el 30% bajo rasante, lo que implica una edificabilidad mínima necesaria de 1.800 metros cuadrados, según consta en los pliegos publicados en el perfil del contratante, consultados por SUR. Está previsto aumentar su capacidad de dos a tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, además del Registro Civil.

Agua y playas

En la sesión ordinaria de agosto, con los votos a favor del equipo de Gobierno, se ha aprobado la optimización de las ordenanzas de los servicios del suministro de agua y alcantarillado. También, con el visto bueno de los populares y el contrario de la oposición, se han rechazado las alegaciones presentadas a la ordenanza municipal de playas.

Con respecto a las normativas municipales, se han corregido aspectos referidos a cuotas, fianzas y contadores para aplicar «correctamente y con la mejor opción económica para los vecinos», como ha subrayado el alcalde, el coste actual del servicio conforme al IPC interanual y al correspondiente suministro de agua en alta desde la empresa pública Axaragua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.

Del mismo modo se ha ajustado el cuadro de precios de las acometidas de saneamiento, que han quedado aprobadas definitivamente, con el voto favorable de PP y VOX.

Por otro lado, en lo referido a la ordenanza municipal de playas, se han rechazado por parte del Gobierno las alegaciones del grupo socialista contrarias a la restricción establecida para la instalación descontrolada o desproporcionada de jaimas o estructuras de lona en las playas por parte de los bañistas para facilitar el espacio público común disponible en la arena.

Bienestar animal

Al margen, con la abstención del equipo de Gobierno y los votos a favor de los ediles de la oposición, se ha aprobado una propuesta del grupo municipal socialista referida a la promoción del bienestar animal en Torrox. No han salido adelante una segunda propuesta de este mismo grupo para la implantación de sombras y jardines en los parques y plazas y otra de la coalición de izquierdas sobre el funcionamiento de la radio municipal.

En la primera de ellas la concejala y diputada provincial Sandra Extremera ha incidido en el hecho de que el Ayuntamiento viene trabajando desde 2015 en la mejora continua y la creación de nuevos parques y jardines, «con importantes inversiones públicas que seguirán teniendo continuidad». Con respecto a la segunda, el edil del área, Salvador Escudero, ha defendido «la correcta aplicación del reglamento actual», así como «las numerosas mejoras y la modernización acometida en las instalaciones durante los últimos meses».