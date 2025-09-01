Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Corporación Municipal reunida en pleno. SUR

Torrox activará inversiones municipales por valor de 12 millones a finales de 2025

El alcalde anuncia el comienzo de las obras del Palacio de Justicia, , la segunda fase del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, la continuidad de la Senda Litoral y la nueva fase de la piscina cubierta María Peláez

José Rodríguez Cámara

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:10

Los últimos meses del año llegarán con inversiones «históricas» en Torrox, por parte del Ayuntamiento, según ha anunciado el alcalde, Óscar Medina. Será con la ... activación de proyectos valorados en más de 12 millones de euros «decisivos para el presente y futuro« del municipio, como ha destacado el regidor.

