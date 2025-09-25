La terminación del semienlace de la autovía en Caleta de Vélez, pendiente de la culminación del proyecto

La terminación del semienlace de la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por Caleta de Vélez sigue pendiente más de veinte años después de que se inaugurase este tramo. ... En la última década se han sucedido los anuncios de partidas presupuestarias en las cuentas generales del Estado, sin que se hayan llevado a cabo finalmente las obras para aumentar de dos a cuatro los ramales de este importante nudo viario.

Sin embargo, el Gobierno central adjudicó en mayo de 2023 la redacción de un nuevo proyecto, que tendrá un coste de 4,3 millones de euros. Los trabajos, que se encargaron hace ya más de dos años, tienen un coste de 683.000 euros, en los que se incluían otras diez actuaciones en la red viaria española. Pues bien, los trámites burocráticos del proyecto de Caleta de Vélez siguen su curso, aunque con mucha más lentitud de la deseable por parte de los sufridos conductores que ven como los atascos son continuos en la circunvalación de Vélez-Málaga.

Por este motivo, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), solicitó por escrito al Ministerio de Transportes hace ya dos meses que aclare en qué fase de tramitación están los trabajos de redacción del proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez. «Es una obra clave para el desarrollo de esta zona entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez. Ya que esos plazos administrativos estaban publicados en el perfil del contratante, la empresa lo tiene que tener ya listo. Hemos escuchado que estaba en fase de supervisión, todo son anteproyectos, pero lo que queremos es ver los papeles encima de la mesa», argumentó el regidor veleño.

«Es una obra clave para el desarrollo de esta zona entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Pues bien, ya hay respuesta oficial del Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente. Y no es positiva para este proyecto, porque la actuación se sigue retrasando, atascada en los despachos. Según detalla el director general de Carreteras en una respuesta remitida al Ayuntamiento, «se sigue trabajando intensamente en la redacción del proyecto para poder someterlo a información pública, momento en el que los interesados podrán presentar alegaciones».

«La situación es lamentable, porque todavía está en fase de redacción del proyecto, tenemos que seguir esperando a que se redacte, se busque la financiación y alargando en el tiempo una construcción tan importante y estratégica, que es de de interés general para todos los sectores, porque va a mejorar mucho la movilidad, para conectar con el Camino de Torrox, Vélez-Málaga con Caleta«, ha argumentado el alcalde en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía.

Plazo de 24 meses

Por su parte, el portavoz del PSOE veleño en la oposición y senador por designación autonómica, Víctor González, anunció el pasado enero que la documentación estaba «en fase de revisión del proyecto de trazado del nuevo enlace completo de la autovía, como paso previo a la aprobación provisional del proyecto». A partir de ahí el documento técnico tendrá que salir todavía a información pública para las posibles alegaciones de los afectados.

Cuando se adjudicaron los trabajos, se anunció que el plazo de ejecución máximo previsto era de 24 meses, por lo que éste venció a mediados de 2025. González pudo conocer, a través de una respuesta por escrito de la Secretaría de Estado de Carreteras del Ministerio de Transportes, que los trámites burocráticos «se están ultimando para proceder a aprobar el proyecto de forma inicial». Tras la fase de información pública, se dará luz verde, definitivamente, a la actuación, como paso previo a su licitación y ejecución.

El coste estimado del proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez es de 4,3 millones de euros. Cuando se adjudicó la redacción del proyecto, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, resaltó «el compromiso del Gobierno de España y del Ministerio de Transportes para ejecutar está importante actuación, con una inversión de 4,3 millones de euros y que venía siendo demandada desde hace años por el Ayuntamiento y la ciudadanía de Vélez-Málaga para mejorar los accesos y la movilidad en este importante núcleo de población del municipio».

El PSOE pide que se impulse la segunda fase de la reurbanización del Camino de Torrox

Por su parte, fuentes municipales del entonces equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento veleño, de PSOE y GIPMTM, apuntaron también en mayo de 2023 que el primer proyecto que se iba a iniciar en la asistencia técnica adjudicada era el de Caleta de Vélez. Por tanto, el plazo de 24 meses para los once proyectos comenzaba con el de Vélez-Málaga. De hecho, según las fuentes, el contrato de asistencia técnica se sacó para el de Caleta de Vélez concretamente. «Es decir, es el prioritario», apostillaron.

González aprovechó para reclamar al actual equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, que impulse la segunda fase de la reurbanización del Camino de Torrox, como obra complementaria al semienlace de Caleta de Vélez. La primera fase, con un coste de 1,83 millones, cofinanciados entre la Diputación y el Ayuntamiento veleño, se abrió a finales del pasado mes de diciembre, con una longitud de 786 metros.