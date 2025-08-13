La ampliación de un vial que descongestionará los accesos a Vélez-Málaga, más cerca de culminarse

La reurbanización y ampliación a dos carriles por sentido del Camino de Torrox es un proyecto largamente esperado y prometido, muy necesario, de una gran ... magnitud y que ayudará a descongestionar la red viaria de Vélez-Málaga en su conexión con la autovía del Mediterráneo A- tras más de dos décadas desde su inauguración. Tras inaugurar el pasado diciembre una primera fase, de 786 metros de longitud, ya han arrancado los trabajos de una segunda fase, a cargo de la junta de compensación de un sector en el que se ha previsto la construcción de un hospital privado, por la empresa HM Hospitales, y 509 viviendas, tras su aprobación por parte del Ayuntamiento el pasado mes de abril.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha visitado el inicio de la segunda fase de las obras del Camino de Torrox, «un proyecto clave para completar este importante vial que une Vélez-Málaga con La Caleta y la zona oriental del municipio», según ha destacado el regidor veleño en un mensaje difundido en sus redes sociales. «Esta actuación dotará a la vía de cuatro carriles (dos por sentido), carril bici y zona verde, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos», ha expresado el alcalde.

Los trabajos se inician después de que la Junta de Gobierno local rubricase el pasado mes de abril el paso definitivo para la ejecución del proyecto de la segunda fase de las obras de urbanización del Camino de Torrox, que contemplael desdoblamiento del trazado ya urbanizado desde la zona de El Limonar hacia el sur, e incluye dos viales adicionales y un carril bici. Se actúa así ya sobre una extensión de unos 800 metros, que complementan el tramo ya ejecutado en primer término. En este entorno se han proyectado un hospital privado, a cargo del grupo madrileño HM Hospitales, y unas 500 nuevas viviendas, entre otros equipamientos.

«Es un proyecto clave para completar este importante vial que une Vélez-Málaga con La Caleta y la zona oriental» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

La conexión del núcleo matriz con el litoral representa uno de los principales caballos de batalla, dada la notable circulación de vehículos que se produce por esta travesía. El regidor ha destacado «el importante progreso que supone el inicio de esta segunda parte de la urbanización de un vial imprescindible para conectar nuestro interior con la zona de costa».

«Después de haber inaugurado la primera fase de urbanización de esta importante travesía, que conecta Vélez-Málaga con su litoral, y que es un recorrido asiduo para numerosos vecinos y visitantes, es fundamental haber dado este paso para agilizar la finalización de un proyecto que había sido demandado durante tiempo y que, finalmente, vamos a poder lograr para beneficio de nuestros ciudadanos», ha reivindicado el primer edil veleño en un comunicado. El regidor ha destacado «el gran trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo para desatascar este proyecto, y superar los diferentes trámites preceptivos que permitirán que esta segunda fase sea una realidad muy pronto».

Carril bici

El edil del área de Urbanismo, Celestino Rivas (PP), ha detallado que la distribución citada «representará un papel determinante en la necesaria descongestión y mejor articulación del tráfico rodado entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez». Precisamente, el arranque de las obras ha sido posible tras la aprobación de la definitiva separata del proyecto de urbanización, que ha sido promovido por la junta de compensación del sector SUP-VM-13, lo que supone una ampliación a dos carriles y la ubicación de la superficie para bicis en el lado derecho en dirección a Caleta de Vélez.

La Junta de Gobierno local respaldó la aprobación definitiva del denominado proyecto de urbanización de sector SUP VM-13 Camino de Torrox I del PGOU de Vélez-Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox (Fase II) promovido por la junta de compensación del sector, que ha sido ratificado por el organismo competente, lo que ha sido valorado «muy positivamente» por el concejal de Urbanismo, que se ha congratulado del «trabajo realizado por los técnicos municipales durante estos últimos meses para progresar en los trámites preceptivos con las instancias correspondientes de la Junta de Andalucía».

El alcalde exige al Gobierno de España su compromiso para la ejecución del semienlace de la autovía en Caleta

La ejecución del proyecto de desdoblamiento del trazado ya urbanizado desde la zona de El Limonar hacia el sur, sobre una extensión de 800 metros, permitirá completar la primera fase de ejecución, ya finalizada y presentada el pasado mes de diciembre, suponiendo esto culminar una obra de gran magnitud y trascendencia para el flujo circulatorio del municipio, puesto que la segunda fase permitirá «confeccionar y acondicionar una arteria de vital importancia para la interacción comunicativa del núcleo veleño con la zona del litoral», postulándose como «un elemento clave en la descongestión de los accesos a Vélez-Málaga y frente a la densidad del tráfico generada en las horas puntas de mayor volumen de vehículos», ha argumentado Lupiáñez.

Por otro lado, el alcalde de Vélez-Málaga ha vuelto a exigir al Gobierno de España su compromiso contraído para la ejecución del semienlace de la autovía A-7, correspondiente al acceso desde Caleta de Vélez en dirección a la localidad de Nerja, «que ha permanecido sin realizar durante más de 15 años, y que año tras año sigue sin aparecer en los presupuestos generales del Estado».