Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del renovado Camino de Torrox, en su primera fase. E. CABEZAS

La ampliación de un vial que descongestionará los accesos a Vélez-Málaga, más cerca de culminarse

Arrancan las obras de la segunda fase de la reurbanización del Camino de Torrox, tras completar un primer tramo en un sector en el que se han proyectado un hospital privado y 509 viviendas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:24

La reurbanización y ampliación a dos carriles por sentido del Camino de Torrox es un proyecto largamente esperado y prometido, muy necesario, de una gran ... magnitud y que ayudará a descongestionar la red viaria de Vélez-Málaga en su conexión con la autovía del Mediterráneo A- tras más de dos décadas desde su inauguración. Tras inaugurar el pasado diciembre una primera fase, de 786 metros de longitud, ya han arrancado los trabajos de una segunda fase, a cargo de la junta de compensación de un sector en el que se ha previsto la construcción de un hospital privado, por la empresa HM Hospitales, y 509 viviendas, tras su aprobación por parte del Ayuntamiento el pasado mes de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  2. 2 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  6. 6

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  7. 7 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  8. 8 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  9. 9 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  10. 10

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ampliación de un vial que descongestionará los accesos a Vélez-Málaga, más cerca de culminarse

La ampliación de un vial que descongestionará los accesos a Vélez-Málaga, más cerca de culminarse