La Semana Santa de Vélez-Málaga de 2026 ya tiene protagonistas: Israel Cornejo pintará el cartel y Miguel Flores dará el pregón

La Semana Santa de Vélez-Málaga de 2026, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año, ya tiene designados ... a sus primeros grandes protagonistas. La Agrupación de Cofradías ha presentado las personas encargadas de anunciar la próxima Semana Mayor. Así, el artista veleño Israel Cornejo será el encargado de plasmarlo a través de los pinceles en el cartel, mientras que Miguel Flores lo hará con la palabra en el pregón oficial.

Tras hacerlo oficial en la Junta celebrada la noche anterior, el presidente de la Agrupación, Rafael Moreno, lo ha dado a conocer junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP). Moreno ha destacado en un comunicado «el amor manifiesto de ambos protagonistas por Vélez-Málaga y sus tradiciones populares, especialmente la Semana Santa».

Sobre Cornejo ha señalado que se trata de «un veleño que conoce y vive la Semana Mayor no solo desde la fe como cristiano, sino también en su faceta como imaginero y artista que es, vinculado a la gran mayoría de nuestras cofradías de pasión y hermanades de gloria que, afortundamente, es profeta en su tierra». El presidente ha precisado que se trata de la cuarta persona en ostentar «el honor» de haber pintado y pregonado la Semana Santa veleña, ya que fue el pregonero de 2018. Privilegio que comparte con grandes artistas como son Evaristo Guerra, Paco Hernández o Eugenio Chicano.

«Le pongo mucha pasión y mucho cariño a todo lo que hago y esto marcará un punto en mi carrera» Israel Cornejo Autor del cartel anunciador

Con la palabra «hermano» se refería al pregonero. Su tradicional saludo y que en él «cobra todo su sentido y fuerza, como el abrazo franciscano de la casa que él tanto quiere y frecuenta». «Vinculado al ente agrupacional más de tres décadas, que si bien en los últimos años ha estado más en lo que él denomina un segundo plano, siempre está ahí», decía sobre él Moreno, concluyedo que «será un pregón de hermano, para sus hermanos en Cristo y María».

Cornejo ha agradecido en primer lugar «la confianza que había depositado» en él la Real Cofradía del Santo Sepulcro, quienes han tenido la potestad este año de seleccionar al autor del cartel, y a la propia Agrupación por ratificarlo. El artista ha reconocido en el mencionado comunicado que «no se esperaba el ser cartelista puesto que hace siete años había recibido el regalo de ser ya pregonero». «Le pongo mucha pasión y mucho cariño a todo lo que hago y esto marcará un punto en mi carrera y en mi corazón, porque es mi tierra», ha asegurado.

«Sorpresa»

Por su parte el pregonero, tras dar las gracias, ha mostrado su «sorpresa» al recibir la propuesta, ya que había declinado la invitación en dos ocasiones anteriores, siendo presidentes de la Agrupación Fermín Domínguez y Francisco Javier García, finalmente, tras un largo tiempo meditándolo, decidió «aprovechar la oportunidad» que nuevamente le brindaban. Flores se ha dirigido a sus «hermanos cofrades» para decir que hará un pregón »a estilo Miguel Flores, ya que no se considera un poeta, sino un cofrade de a pie, me gusta Vélez, lo llevo en el corazón, y me gusta la Semana Santa, que es lo que más quiero«.

«Qué alegría que ese orgullo veleño, que ese amor por Vélez y su Semana Santa lo tengamos este año en dos protagonistas de excepción», ha expresado el alcalde. Lupiáñez, convencido de que ambos «le pondrán todo el corazón», ha insistido en que ambos «artistas cada uno en su ámbito», no tenían que «demostrar ya nada tanto por todo lo que han hecho en sus respectivas trayectorias».

Israel Cornejo Sánchez, galardonado con el Escudo de Oro de la Ciudad de Vélez-Málaga en 2024, es un artista veleño multidisciplinar y polifacético autor de multitud de imágenes a lo largo y ancho de nuestra geografía. De sobra conocido en la comarca oriental y en su «querida ciudad» de Vélez-Málaga, donde es autor de tres titulares de la Semana Santa: Nuestro Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén de la Cofradía de La Pollinica, María, Santísima del Amor de la Cofradía del Ecce-Homo y Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Cofradía de los Vigías.

«Qué alegría que ese orgullo veleño, que ese amor por Vélez lo tengamos een dos protagonistas de excepción» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Técnico superior en Dorado y Policromía artística, así como en Restauración y Conservación de Bienes Culturales y también Técnico de Talla En Madera, cursos que realizó en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga. Asiste como alumno a los talleres de Juan Ventura en Sevilla y Pepe Casamayor en Vélez-Málaga.

Autor de numerosas devociones en hermandades de otras capitales y provincias andaluzas también tiene en su trayectoria, aunque menos conocida, numerosos carteles. Como los realizados con motivo de sus respectivas salidas procesionales de Pollinica y Rocío y de Jesús de la Humildad; con motivo del X aniversario de Ecce-Homo también en Vélez, donde también realizó el de la Romería de la Virgen de los Remedios y recientemente el del Corpus, junto con los de la Virgen del Carmen de Torre del Mar, Salesianos de Granada o Perdón de Motril, entre otros. En la actualidad trabaja en el misterio de la Hermandad de la Sentencia de la capital granadina y una Borriquita para Villanueva de la Reina, en Jaén.

Trayectoria

Por su parte, Miguel Flores Martín es un nombre asociado indisolublemente a la Virgen de la Caridad. Fue junto a Antonio Galán, uno de los jóvenes a los que Francisco García Ciruela, Chico, avisó del descubrimiento de la imagen de una dolorosa en un desván del convento de San Francisco. Mater de esta cofradía francisca, siendo el segundo hermano mayor de la cofradía tras su reorganización, el más joven que ha tenido la Agrupación, entre 1972 y 1994; más de dos décadas en las que la cofradía afrontó grandes retos y proyectos, como varios tronos, la creación de la banda de cornetas y tambores, restauración del manto del siglo XVIII, rescate del Rosario de la Aurora, renovación de los estatutos incluyendo al Stmo. Cristo del Amor como co-titular de la cofradía, siendo padrino de bendición junto a su señora, o la realización del primer palio bordado en oro que procesionó en Vélez-Málaga. Posteriormente pasó a ser albacea general y en la actualidad es el albacea de las sagradas imágenes y capilla.

Miembro de la Junta de la tertulia 'Entre Varales', formada en los noventa por un grupo de veleños implicados en el mundo cofrade. Ha sido reconocido por diferentes colectivos y cofradías, recibiendo en 1995 la Cruz Guía, otorgada en aquel entonces por la Peña el Bullicio, la Medalla de Dorada de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Mª Stma. de los Dolores. Farolillo de Honor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Mª Stma. de la Caridad, a quien tuvo el honor de pregonar con motivo de su 40 aniversario. Presentó a Francisco García Ciruelo como pregonero de la Salida de Dolores en 1996 y posteriormente a Antonio Galán, como pregonero de la Semana Santa veleña de 2010.

Ha sido horquillero de La Pollinica, Dolores, Medinaceli, Estudiantes, Angustias, Caridad, Resucitado, de todos los días de Semana Santa, y también de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios Coronada. También ha salido de penitente con Pollinica, Magdalena, Desamparados, Estudiantes, Amargura, Angustias y con el Cristo del Amor. Y, además, perteneció a la comisión organizadora de los 500 años del Real Convento de San Francisco.