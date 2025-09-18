Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de los protagonistas de la Semana Santa veleña de 2026. SUR

La Semana Santa de Vélez-Málaga de 2026 ya tiene protagonistas: Israel Cornejo pintará el cartel y Miguel Flores dará el pregón

La cofradía de Sepulcro ha tenido la potestad de designar al autor de la imagen que promocionará la Semana Mayor en la capital de la Axarquía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:44

La Semana Santa de Vélez-Málaga de 2026, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año, ya tiene designados ... a sus primeros grandes protagonistas. La Agrupación de Cofradías ha presentado las personas encargadas de anunciar la próxima Semana Mayor. Así, el artista veleño Israel Cornejo será el encargado de plasmarlo a través de los pinceles en el cartel, mientras que Miguel Flores lo hará con la palabra en el pregón oficial.

