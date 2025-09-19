Visitas gratuitas y premios en Rincón de la Victoria para celebrar el Día Internacional del Turismo

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de su Concejalía de Turismo, ha presentado el programa completo de actividades con motivo de la ... celebración del Día Internacional del Turismo 2025, que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre con un amplio abanico de propuestas gratuitas para todos los públicos que incluyen visitas patrimoniales, conciertos, rutas gamificadas y el popular Oktoberfest en Plaza Al-Ándalus.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Esta celebración representa una oportunidad única para mostrar lo mejor de nuestro municipio tanto a vecinos como visitantes. Hemos diseñado un programa que permite el acceso a nuestro patrimonio más valioso, con las puertas abiertas de Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria y Villa Antiopa, y que combina cultura, ocio y gastronomía en tres días inolvidables que refuerzan nuestra posición como destino turístico de referencia en la Costa del Sol».

Reconocimiento

El viernes 26 de septiembre, la celebración arrancará en Benagalbón con la entrega del Galardón del Día Internacional del Turismo a Eco&Dive, empresa local que desde 2009 ha desarrollado una labor pionera en la conservación y puesta en valor del patrimonio marino del municipio.

Esta distinción reconoce logros de relevancia internacional como la obtención del reconocimiento HOPE SPOT Mar de Alborán por la Fundación Mission Blue de la Dra. Sylvia Earle, su participación en el Congreso de las Naciones Unidas por los Océanos en Niza 2025 o la visita de la Reina Sofía en 2020 a una de sus actividades de limpieza de playas.

Pedro David Avilés Jiménez y Gemma Infante, fundadores de Eco&Dive, han posicionado a Rincón de la Victoria como referente del turismo subacuático responsable en el Mediterráneo, desarrollando proyectos de conservación de Posidonia, Seahorsemed y biodiversidad marina.

El alcalde Francisco Salado ha subrayado: «El reconocimiento a Eco&Dive pone en valor el trabajo de las empresas locales que han logrado situar a Rincón de la Victoria en el mapa internacional del turismo marino sostenible. Su labor durante más de 15 años ha contribuido decisivamente a que nuestros fondos marinos sean reconocidos mundialmente».

Tras la ceremonia de entrega, a las 21.00 horas, tendrá lugar un concierto de góspel en la plaza de la Iglesia de Benagalbón, con entrada libre.

El sábado 27 de septiembre, jornada central de la celebración, los dos espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio, Cueva del Tesoro y Villa Antiopa, abrirán sus puertas de forma totalmente gratuita con visitas guiadas especiales a las 12.00 y 17.00 horas.

Además, el sábado 27 de septiembre a las 12.30 horas, se ofrecerá una experiencia única con acceso gratuito a la Cueva de la Victoria para 10 personas. Esta actividad especial está dirigida a participantes mayores de 10 años y menores de 70 años, sin problemas de movilidad, dado el carácter de turismo activo espeleológico de esta cavidad que conserva pinturas rupestres del Paleolítico y enterramientos del Neolítico.

La Cueva del Tesoro, única cueva de origen marino visitable en Europa, permitirá a los visitantes adentrarse en sus galerías formadas hace millones de años por la acción del mar. Este espacio geológico único alberga formaciones espectaculares y pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad, además de estar envuelta en leyendas e historias desde la prehistoria, pasando por Roma y Al-Andalus.

Villa Antiopa, una de las villas romanas mejor conservadas de Andalucía del siglo III de nuestra era, ofrecerá una experiencia inmersiva en la vida aristocrática romana.

Los visitantes podrán admirar sus mosaicos originales perfectamente conservados y conocer, a través de recursos museográficos innovadores, cómo vivían las familias patricias en la costa malagueña hace casi 2.000 años.

Las reservas para estas visitas gratuitas se abrirán el lunes 22 de septiembre a las 12.00 horas a través de la web. Dado el aforo limitado, se recomienda realizar la reserva lo antes posible.

La Concejalía de Turismo de Rincón de la Victoria ha preparado un programa especial de movilidad que permitirá a vecinos y visitantes descubrir el municipio de forma cómoda y divertida. De esa forma, el sábado 27 de septiembre, el tren turístico ofrecerá 300 viajes completamente gratuitos con salida desde la histórica Casa Fuerte Bezmiliana. Los horarios establecidos son en sesión matinal: 10.45, 11.45 y 12.45 horas (150 plazas); y sesión vespertina: 16.45, 17.45 y 18.45 horas (150 plazas).

Los billetes se entregarán por orden de llegada hasta completar aforo. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora, permitiendo conocer los principales atractivos del municipio: playas, paseo marítimo, acantilados de El Cantal y monumentos históricos.

Los días 26 y 28 de septiembre, el tren turístico mantendrá una tarifa especial reducida de 3,50 euros por persona en su horario habitual.

Además, el mismo sábado 27, se propondrá una alternativa digital con las rutas gamificadas a través de la aplicación móvil gratuita disponible en Google Play (Android) y App Store (iOS). Los participantes que completen las rutas recibirán una entrada gratuita para Villa Antiopa (todos los participantes) y una bolsa de souvenirs exclusivos de Villa Antiopa (los 10 primeros del ranking).

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha señalado: «Hemos trabajado intensamente para crear un programa que refleje la diversidad y riqueza de nuestra oferta turística. La gratuidad de las principales atracciones el día 27 responde a nuestro compromiso de hacer accesible el patrimonio a todos los ciudadanos, mientras que las rutas gamificadas conectan con las nuevas formas de descubrir el territorio de manera lúdica e interactiva».

Cerveza

La plaza Al-Ándalus se transformará del 26 al 28 de septiembre en el epicentro festivo con la celebración del Oktoberfest, que contará con una programación musical de primer nivel. El viernes 26, la velada comenzará a las 20.30 horas con Dance & Dreams interpretando danza alemana tradicional, seguido a las 22.00 horas por Queen of Magic, uno de los mejores tributos a Queen del panorama. El sábado 27 a las 22.00 horas será el turno de Maika La Vega Band con su espectáculo de pop-rock, mientras que el domingo 28 cerrará el festival BANDido (15.00), también con su repertorio de pop-rock que promete hacer vibrar a todo el público asistente.

El Oktoberfest de Rincón de la Victoria contará con una variada propuesta gastronómica internacional en la plaza Al-Ándalus. Birra Art instalará varios stands con una selección de cervezas artesanales, desde las tradicionales alemanas hasta variedades mediterráneas innovadoras.

La oferta culinaria incluirá parrilla argentina, gastronomía mexicana, cocina chilena y especialidades alemanas.