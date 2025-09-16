Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración del PAD, el pasado marzo. SUR

Los vecinos de Rincón de la Victoria podrán renovar su DNI y pasaporte con una unidad móvil

El equipo estará en la plaza de la Constitución en horario de 10.00 a 13.00 horas y para poder optar a esta fórmula los interesados tienen que pedir cita previa en el teléfono 952 402 300 desde el 17 al 24 de octubre

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:57

Los vecinos de Rincón de la Victoria podrán renovar tanto su DNI como el pasaporte sin tener que desplazarse a otros municipios. Los próximos días, ... 3 y 4 de noviembre, se instalará una unidad móvil VIDOC de la Policía Nacional en la Plaza de la Constitución a tal efecto. Esta acción está especialmente dirigida a las personas con movilidad reducida o aquellas que cuenten con dificultad para desplazarse fuera de nuestro término municipal para realizar estos trámites. «Dentro del marco de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Dirección General de la Policía Nacional, se encuadra esta iniciativa que acerca, más si cabe, la administración al ciudadano. Algo que viene siendo una de las prioridades de este equipo de Gobierno», explicó el alcalde, Francisco Salado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los vecinos de Rincón de la Victoria podrán renovar su DNI y pasaporte con una unidad móvil

Los vecinos de Rincón de la Victoria podrán renovar su DNI y pasaporte con una unidad móvil