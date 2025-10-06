El Trail Desafío La Capitana de Rincón de la Victoria espera alcanzar las 800 inscripciones

La XIII edición de la Trail Desafío La Capitana, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo de la provincia de Málaga, abrirá su ... proceso de inscripción el próximo miércoles 8 de octubre a las 21.00 horas. En esta primera fase, las inscripciones estarán disponibles para corredores federados a través del siguiente enlace. El resto de participantes podrá acceder a su dorsal desde el viernes 10 de octubre a la misma hora.

La cita, organizada por el Club Atletismo Rincón junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, se celebrará el próximo 18 de enero de 2026 y pondrá a disposición de los corredores hasta 800 dorsales.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha adelantado: «Esta edición presentará novedades en su recorrido, que se irán desvelando poco a poco. Desde el Ayuntamiento y el club ya estamos trabajando para que todo transcurra según lo previsto».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el éxito de este gran evento deportivo, una prueba única que ofrece a los corredores un espectacular itinerario que arranca en nuestro litoral para después enfrentarse a algunos de los ascensos más exigentes de la zona».