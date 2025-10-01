Segunda edición del curso sobre el cultivo de la pitahaya en Rincón de la Victoria

El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha organizado la segunda edición del curso de iniciación al cultivo de la pitahaya, ... que se celebrará el próximo martes 14 de octubre, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal 'Antonio de Hilaria'.

La concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lola Ramo, ha anunciado esta nueva convocatoria «tras el éxito de la edición anterior, en la que participaron 60 personas, y ante el creciente interés del sector«. »En esta ocasión, se ha ampliado el número de plazas disponibles para dar respuesta a la alta demanda», ha dejado claro.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado la iniciativa, subrayando. «Este tipo de acciones formativas fomentan el empleo de especies sostenibles en nuestro municipio, como la pitahaya, una fruta exótica que requiere menos recursos hídricos», ha hecho hincapié.

El curso está dirigido a productores, técnicos y público en general interesado en la producción de esta especie subtropical. La jornada formativa incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre el cultivo de la Hylocereus undatus, abordando temas como técnicas de siembra y cuidado, condiciones óptimas de crecimiento, así como los beneficios nutricionales de esta fruta.

La edil ha destacado la importancia de «incentivar el cultivo agrícola en el municipio y promover nuevas oportunidades de mercado en torno a productos innovadores como la pitahaya».

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del correo electrónico: agricultura@rincondelavictoria.es. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud.

Por último, Ramos ha adelantado: «Desde el Área seguimos trabajando para ofrecer nuevas actividades formativas durante el último trimestre del año».