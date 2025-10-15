Un 'scape room' en Rincón de la Victoria para celebrar Halloween

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado la programación oficial para la celebración de Halloween con una jornada que estará completa de actividades ... gratuitas y pensadas para el disfrute de toda la familia, con eventos repartidos en distintas localizaciones del municipio.

La programación de este año contará con la colaboración de la Asociación Cultural Estrella del Alba y los Mayordomos de Benagalbón, que arrancará desde las 17.00 horas y se desarrollarán hasta la media noche.

En este sentido, la concejala de Cultura, Paz Couto ha querido poner en valor la participación ciudadana: «Hemos trabajado junto a asociaciones culturales y colectivos locales para ofrecer una experiencia única, llena de creatividad y entretenimiento».

Por su parte, el concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha destacado las propuestas como «el Scape Room o los conciertos con el objetivo de atraer al público joven y fomentar alternativas de ocio durante esta noche«.

La plaza de la Constitución será uno de los principales escenarios, con actividades desde las 18.00 horas como castillos hinchables, hasta seis talleres temáticos diferentes, y conciertos, además de un Scape Room que ofrecerá diversas pruebas para cumplir un reto terrorífico.

El ambiente festivo se trasladará también a Benagalbón, en la plaza de la Iglesia, donde desde las 17.00 horas habrá merienda, pintacaras y música en vivo con la actuación de Electroduendes y Álvaro Olmedo.

Uno de los momentos más esperados será el Pasaje del Terror, ubicado en la Calle Juan Montoya de La Cala del Moral, sede de la Asociación Cultural Estrella del Alba, abierto al público desde las 21.00 hasta las 23.00 horas.

Además, el Centro de Folclore de Benagalbón acogerá el evento infantil y familiar «Seño de los cuentos», con cuentacuentos, pasaje del terror y talleres desde las 17:00 horas. Todas las novedades se irán publicando en las redes sociales de Cultura y Juventud.