Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración de la muestra fotográfica. SUR

El rinconero Rafa Bueno inaugura la muestra fotográfica 'Sentir India' con fines solidarios

Iniciativa para colaborar con el proyecto social de Fundación Vicente Ferrer

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 12 de agosto 2025, 19:31

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del APAL de Deportes, y en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, impulsa la exposición fotográfica ... `Sentir la India´ del fotógrafo rinconero Rafa Bueno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El rinconero Rafa Bueno inaugura la muestra fotográfica 'Sentir India' con fines solidarios

El rinconero Rafa Bueno inaugura la muestra fotográfica &#039;Sentir India&#039; con fines solidarios