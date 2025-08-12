El rinconero Rafa Bueno inaugura la muestra fotográfica 'Sentir India' con fines solidarios

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del APAL de Deportes, y en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, impulsa la exposición fotográfica ... `Sentir la India´ del fotógrafo rinconero Rafa Bueno.

La exposición, instalada en el patio del Ayuntamiento hasta el próximo 22 de agosto, acerca al espectador a la realidad del sur de la India, recogida a través del objetivo del autor en colaboración con el proyecto social de la Fundación Vicente Ferrer.

Durante la inauguración de la muestra, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, subrayó «el valor testimonial de las imágenes de Rafa Bueno, que nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad del sur de la India, y el importante trabajo que realiza la Fundación Vicente Ferrer, con la que mantenemos una estrecha colaboración mediante diversas acciones solidarias».

El acto, celebrado el pasado viernes, contó con la presencia del concejal de Deportes, Antonio José Martín; el presidente de Brazadas Solidarias, Christian Jongeneel; las ediles Pepi Carnero, Belén Gutiérrez y Lola Ramos y el propio autor, quien expresó su agradecimiento por «la excelente acogida de esta muestra inédita, con la que pretendo sensibilizar y mostrar la realidad de una población en situación de exclusión social».

La exposición también tiene un carácter benéfico: el público interesado puede adquirir reproducciones de las imágenes a través de una web. La recaudación se destinará íntegramente a los proyectos sociales de la Fundación Vicente Ferrer.

Tras su paso por el consistorio, la muestra iniciará un itinerario expositivo por los centros educativos del municipio, con el objetivo de acercar a los escolares «una realidad diferente y la importancia del acceso a la educación como herramienta de cambio», indicó el edil.