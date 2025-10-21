Rincón de la Victoria renueva los contratos de limpieza, desbroce y mantenimiento de espacios municipales

La Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado los trabajos de limpieza, desbroce y mantenimiento en diversas zonas y ... parcelas municipales, con el objetivo de mejorar la conservación de estos espacios.

Las labores se han organizado en ocho lotes diferenciados, que serán gestionados por cinco empresas adjudicatarias. La inversión anual destinada a estos servicios ronda los 400.000 euros.

Los trabajos han comenzado por el mantenimiento y desbroce en Parque Victoria, Garcés y el entorno de las Termas romanas de Torre de Benagalbón donde se está llevando a cabo la poda de arbolado, el recorte mecánico con cortasetos a motor y el desbroce de malas hierbas en medianas, rotondas y parterres. Las tareas continuarán en arroyos y parcelas distribuidas en distintos puntos del municipio.

El concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha señalado: «El objetivo es ofrecer un servicio integral y eficiente que cubra todas las necesidades de limpieza, desbroce y mantenimiento, desde zonas ajardinadas hasta parcelas municipales, pasando por los arroyos y acantilados, utilizando tanto maquinaria pesada como trabajos manuales».

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha destacado: «La contratación de estos servicios garantiza una mejora significativa en la limpieza y mantenimiento de nuestros cauces y espacios públicos, trabajos que ya han comenzado».

Además, Ortiz ha señalado que, los trabajos de limpieza, desbroce y mantenimiento se han organizado en ocho lotes diferenciados para optimizar recursos y atender las diferentes necesidades del municipio. El Lote 1 comprende la limpieza y desbroce manual de parcelas municipales y zonas públicas. El Lote 2 se centra en el mantenimiento de zonas ajardinadas de Parque Victoria, Garcés, y el entorno de las Termas romanas.

En cuanto a los cauces, el Lote 3 abarca la limpieza de los arroyos Granadillas, Benagalbón y Totalán, mientras que el Lote 4 se encarga de los arroyos San Juan, El Pollo, Cementerio, Los Pinchos, Pajaritos y Zamora. El Lote 5 cubre los arroyos Corona, Estanco y Santillán, y el Lote 6 se ocupa de los arroyos Cuevas y Serrezuela.

Por su parte, el Lote 7 incluye la limpieza y desbroce con maquinaria pesada en parcelas y zonas públicas, y finalmente, el Lote 8 está dedicado al mantenimiento de los acantilados de El Cantal.

«Con todos estos trabajos, pretendemos evitar los riesgos derivados de lluvias torrenciales y garantizar la seguridad en los cauces de los arroyos», indica el edil, quién ha asegurado que, «debido a retrasos con las anteriores adjudicatarias, estamos retomando trabajos para completarlos lo antes posible», concluye Ortiz.