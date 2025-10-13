Rincón de la Victoria quiere que el yacimiento de Bezmiliana sea visitable

Hay que remontarse a las excavaciones del siglo XX, realizadas por Manuel Laza Palacio, al que Rincón de la Victoria debe la apertura a los visitantes de la Cueva del Tesoro ... , para encontrar un trabajo sistemático para el conocimiento del yacimiento de Bezmiliana como el que se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento.

Comprender este asentamiento es crucial para escudriñar el pasado del municipio, de ahí que tenga categoría de Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, como consta en el inventario del Ministerio de Cultura y Deporte, que a su vez pertenece a la zona arqueológica `yacimiento de Bezmiliana´, recogida así en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ampliar Excavaciones de Manuel Laza en el castillo hacia 1956. SUR

Los restos más relevantes de la antigua fortaleza árabe de Bezmiliana, que no debe confundirse con la Casa-Fuerte de Bezmiliana, están localizados sobre la corona del cerro del Castillón. A los pies de esta loma y hacia la playa se extendió desde los siglos IX al XV la ciudad medieval del mismo nombre, conocida gracias a los autores musulmanes. De sus planificaciones urbanas sucesivas, la mayoría están desaparecidas bajo construcciones recientes.

Abandono

Eso sí, la gran protección de la que goza y su importancia, no le han servido a este enclave para mantenerlo en buen estado. Lo explica el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez, que apunta que la premisa del proyecto impulsado por la Administración local gira en torno a tres fases: la primera, la consolidación y puesta en valor de la fortaleza, para frenar su deterioro; una vez acometida esta tarea, se habilitarán caminos de acceso y recorridos, para contribuir a convertirlo en un lugar que atraiga visitas, al tiempo que se contempla continuar con las excavaciones, para, de este modo, aumentar el conocimiento sobre restos restos y mejorar su datación, con la sospecha de que haya vestigios anteriores a la época musulmana.

Una especie de «abierto por obras» para Bezmiliana, que permita darle la dimensión que merece, tal y como ejemplifica el edil.

El presupuesto de esta intervención, que será plurianual y tiene un plazo de 18 meses, ronda los 800.000 euros, de los que el 65% han sido solicitados como cofinanciación en la última convocatoria de 2023 del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una ayuda a la que Rincón de la Victoria ha optado en concurrencia competitiva con otros ayuntamientos del país.

Para avanzar en su desarrollo, también han tenido que contar con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Los planes municipales, apunta el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, es que la licitación de los trabajos llegue, como tarde, a primeros de 2026.

Con la apuesta Bezmiliana, Rincón de la Victoria continúa la senda que ya abrió con la recuperación de Villa Antiopa y con otras acciones que van encaminadas a dar a conocer sus valores patrimoniales, tanto para hacer partícipe a la población de su importancia, como para contar con un atractivo turístico más.

El marco que recoge esta estrategia es el Plan Director de Patrimonio Histórico, aprobado por el Ayuntamiento en 2020, donde se recogen los pasos necesarios para la recuperación del legado histórico local.