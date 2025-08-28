Rincón de la Victoria se prepara para un intenso fin de semana cultural

Rincón de la Victoria se prepara para vivir un fin de semana cargado de cultura con una variada oferta de actividades que combinan flamenco, lírica, ... arte solidario y ajedrez. Una programación diseñada para todos los públicos que tendrá lugar del 29 al 31 de agosto en distintos puntos del municipio.

El flamenco será protagonista con la celebración del II Festival Flamenco Noctiluca, que reunirá durante tres días a reconocidos artistas y profesionales del género. Entre las actividades programadas destacan los cursos intensivos impartidos por Raquel Heredia 'La Repompa', una conferencia a cargo del crítico Juan Vergillos, un 'flashmob' liderado por Carmen Camacho, y espectáculos de primer nivel como Simbiosis de Adrián Santana y Águeda Saavedra, Oscuro Brillante de Eva Yerbabuena, y Biznagas de Ana Pastrana, este último en el Centro de Folclore de Benagalbón. Las entradas están disponibles en la web malagaentradas.

El Festival de la Zarzuela celebra una nueva edición los días 29 y 30 de agosto a las 22.00 horas en el CEIP Manuel Laza Palacio, de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz.

La obra La del Manojo de Rosas, con música de Pablo Sorozábal, abrirá el ciclo el viernes 29. El sábado 30 será el turno de La Tabernera del Puerto, también de Sorozábal. Entradas anticipadas a 16 euros en Calasur Travel (calle Granada, 10 Rincón de la Victoria) y a 18 euros en taquilla.

La artista Lola Alcántara inaugura el viernes 29 de agosto, a las 20.00 horas en la Sala Mare Nostrum, la exposición benéfica Proyecto Berta, una muestra que reúne miniaturas, bordados, pinturas y cerámicas. Los fondos recaudados irán destinados a la asociación del mismo nombre, que trabaja por el rescate y adopción de perros abandonados. Entrada libre hasta completar aforo.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha animado a vecinos, visitantes y turistas a participar en las actividades con propuestas para todos los gustos. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de una programación cultural excepcional».