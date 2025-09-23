Rincón de la Victoria planea un aparcamiento en La Cala del Moral con 257 plazas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria sigue dando pasos para que el nuevo aparcamiento público de La Cala del Moral sea una realidad. Tal ... y como ha anunciado el alcalde, durante la sesión extraordinaria de pleno de la Corporación celebrada este martes, se está redactando el estudio de viabilidad económica como paso previo y necesario al pliego y la licitación del proyecto, en la plaza La Laguna.

Un proyecto que, como explica el regidor Francisco Salado, «da respuesta a la enorme necesidad de plazas de aparcamientos en La Cala del Moral» y que cuenta ya con el estudio geotécnico, el estudio de viabilidad y el anteproyecto.

«Se trata de un paso más antes de redactar el pliego y poder licitar las obras. Estamos hablando de un importantísimo proyecto que permitirá a los vecinos de La Cala del Moral contar con 257 plazas nuevas de aparcamiento», apuntó Salado.

El anteproyecto contempla una superficie total construida de 8.714 metros cuadrados distribuidas en tres plantas con un coste de algo más de 5 millones de euros sin IVA. El aparcamiento sería subterráneo con tres plantas, pero se generaría en la cubierta del aparcamiento «un espacio público para la ordenación de una plaza de 2.000 metros cuadrados y de superficie en la que se reservaría un espacio de 400 metros cuadrados para la construcción de un edificio de equipamiento público», explicó Salado.

El concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez, apuntó: «Una de las plantas completa sea para venta directa para los vecinos de la zona, mientras que otra iría destinada a abonados y la tercera a rotación».

Por otro lado, Salado también informó de que antes de que finalice 2025, estará redactado el proyecto para habilitar los bajos del Pabellón Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón como aparcamiento público habilitando 88 plazas de coches y 28 de motos.

«El Rubén Ruzafa se ha convertido en epicentro de nuestra vida deportiva y existe una necesidad imperiosa de crear plazas de aparcamiento para los miles de usuarios que acuden al complejo deportivo», dijo el alcalde.

El proyecto, que está en redacción, plantea casi un centenar de plazas en los sótanos del pabellón. El objetivo del Ayuntamiento es que se licite en el primer trimestre de 2026.

Los aparcamientos públicos de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón forman parte de una estrategia conjunta que está llevando a cabo la Administración local para paliar la demanda de plazas y cuenta con otros dos proyectos, en Rincón de la Victoria y Benagalbón.

El aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria cuenta ya con el estudio de viabilidad y contempla dos alternativas en la plaza Miguel Cerezo que van desde las 173 a las 264 plazas. El área de Urbanismo y Grandes Proyectos ya cuenta con el informe geotécnico y el estudio de viabilidad de este proyecto.

Por otro lado, el Ayuntamiento también trabaja en un proyecto de aparcamiento público en Benagalbón. «En 2023 ya redactamos el proyecto de viabilidad y ahora estamos en la gestión urbanística para obtener los suelos. Es un proceso administrativo que no es sencillo, pero seguimos trabajando en ello», explicó Jiménez.

Cabe recordar, igualmente, que en los últimos dos años se han habilitado dos zonas de estacionamiento, en Rincón de la Victoria y Torre de Bengalbón, en las que se han habilitado casi 500 plazas de vehículos en sitios estratégicos que, además, aportan un condicionante solidario, pues el euro que cuesta aparcar en las mismas durante todo el día se dona a Adisma.