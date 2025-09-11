Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rincón de la Victoria lanza cursos de programación y creación de videojuegos para jóvenes

Formación en Roblox Studio y Unity a partir del próximo 2 de octubre

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:49

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de los ... talleres de programación y creación de videojuegos con Roblox Studio y Unity que se celebrarán durante el curso 2025-2026 en el Centro Municipal Juvenil a partir del 2 de octubre, ubicado en el Pabellón Rubén Ruzafa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  5. 5 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria lanza cursos de programación y creación de videojuegos para jóvenes

Rincón de la Victoria lanza cursos de programación y creación de videojuegos para jóvenes