Rincón de la Victoria lanza cursos de programación y creación de videojuegos para jóvenes

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de los ... talleres de programación y creación de videojuegos con Roblox Studio y Unity que se celebrarán durante el curso 2025-2026 en el Centro Municipal Juvenil a partir del 2 de octubre, ubicado en el Pabellón Rubén Ruzafa.

Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una formación práctica e innovadora en el ámbito del desarrollo de videojuegos, fomentando el aprendizaje tecnológico y creativo entre los jóvenes del municipio.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha señalado que, tras los talleres celebrados en verano, «convocamos nuevamente estos talleres que permiten conocer el proceso de creación de un videojuego desde una perspectiva multidisciplinar, de una manera divertida y amena».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la labor del Área de Juventud por ofrecer alternativas formativas y de ocio adaptadas a los intereses de los jóvenes, fomentando además las competencias digitales desde edades tempranas».

Los talleres serán impartidos por profesionales del sector, que introducirán a los participantes en conceptos fundamentales de programación, animación, diseño gráfico y sonido, entre otros.

El taller de Roblox Studio está orientado a niños y niñas de entre 6 y 10 años. A través de una interfaz intuitiva, aprenderán nociones básicas de programación creando sus propios videojuegos dentro del universo de Roblox. El horario será de 17.00 a 18.30 horas, los jueves y viernes, siendo el precio mensual de 39 euros.

Por otro lado, el taller de Unity está enfocado a jóvenes de entre 10 y 17 años, y se centra en la creación de videojuegos 2D y 3D utilizando códigos de programación. «Lo más destacado es que no se requieren conocimientos previos para disfrutar de esta acción formativa», explica Cuadra. El horario será de 18.30 a 20.30 horas, los jueves y viernes. El precio mensual es de 49 euros.

Tanto a los poseedores del Carnet Joven, como los del Europeo y Familia Numerosa tendrán un descuento del 20% en la mensualidad.

Ambos talleres incluyen materiales y cuentan con un aforo limitado a 15 plazas por grupo.

Las inscripciones ya están disponibles de forma online a través del siguiente enlace: https://educagamer.com/curso-rincon-de-la-victoria/

Los talleres se impartirán en el Centro Municipal Juvenil, situado en los bajos del Pabellón Cubierto Municipal 'Rubén Ruzafa' de Torre de Benagalbón.

Contenidos

ROBLOX STUDIO

Diseñado para que los más pequeños den sus primeros pasos en el mundo del diseño y la programación de videojuegos. Una experiencia educativa única que combina creatividad, lógica y tecnología, donde cada participante podrá crear mundos desde cero, programar acciones y desarrollar personajes propios.

El programa se complementa con herramientas y contenidos que refuerzan el aprendizaje:

Minecraft Education, para fomentar el pensamiento estructurado.

Mecanografía digital, orientada a mejorar la velocidad y precisión en el uso del teclado.

Introducción a la inteligencia artificial, adaptada a la edad de los estudiantes.

Las clases se imparten en grupos reducidos y con profesores especializados, que inspiran a cada alumno a explorar su potencial. La propuesta ofrece una forma divertida y motivadora de aprender, en un entorno donde el esfuerzo se reconoce: al finalizar, los participantes recibirán un diploma que acredita su logro.

UNITY

Curso innovador que permitirá a niños y niñas dar sus primeros pasos en el mundo del desarrollo de videojuegos. A través de la programación con Unity y C, los estudiantes podrán diseñar mundos propios, crear personajes y comprender en profundidad cómo se construyen los juegos desde dentro.

La propuesta va más allá del aprendizaje técnico:

Modelado en Blender, para potenciar la creatividad tridimensional.

Inteligencia artificial aplicada a videojuegos, introducida de forma adaptada a su edad.

Mecanografía digital, para mejorar la precisión y velocidad en el uso del teclado.

El curso está pensado para ser accesible y creativo, sin requerir conocimientos previos, y se adapta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Con esta experiencia, los más jóvenes tendrán una oportunidad ideal para iniciarse en la industria digital desde edades tempranas, adquiriendo competencias útiles para su futuro académico y profesional.

Las plazas son limitadas y, al finalizar, cada participante recibirá un diploma que reconoce su esfuerzo y dedicación.

Educación tecnológica de calidad y con formación en habilidades digitales clave para los retos del mañana.