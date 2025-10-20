Rincón de la Victoria invierte más de 220.000 euros para mejora de la accesibilidad en las avenidas de la Torre y la Axarquía

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha comenzado las obras de mejora de accesibilidad en las avenidas de la Torre y la Axarquía y ... las calles aledañas, con una primera fase centrada en el tramo comprendido entre el pasaje Rome y el residencial La Marina.

Los trabajos, que cuentan con una inversión de 227.153 euros, están financiados por el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA 2025) de la Diputación Provincial de Málaga, y permitirán la contratación de 97 personas desempleadas (12 oficiales y 85 peones), todas ellas registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El concejal de Obras y Servicios, Sergio Díaz, ha indicado: «Se trata de una actuación muy necesaria en materia de accesibilidad, que incluye mejoras en las aceras y en los vados de acceso a viviendas y calles colindantes». Además, ha asegurado que los trabajos «no están afectando al tráfico rodado. En cuanto a la afección peatonal se ha establecido itinerarios alternativos».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado: «Estas obras son imprescindibles para mejorar la circulación peatonal en la avenida, especialmente para las personas con movilidad reducida».

Las actuaciones han comenzado en el pasaje Rome y avanzarán a lo largo de la avenida de la Torre, afectando a urbanizaciones, viviendas y puntos destacados como el Cuartel de la Guardia Civil, hasta alcanzar el residencial La Marina.

En fases posteriores está prevista la continuación de las mejoras en el resto de la avenida de la Torre y en la avenida de la Axarquía. La ejecución de esta primera fase tendrá una duración estimada de tres meses.