Rincón de la Victoria incorpora la Carpeta Ciudadana a su sede electrónica

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria continúa avanzando en su compromiso con la transformación digital y la mejora de la atención ciudadana, con la ... incorporación de un nuevo canal de acceso a la información administrativa: la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España.

Tal y como ha indicado el concejal del área de Nuevas Tecnologías, Pablo Pardini, la integración con la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España supone «un gran avance en la forma en que los ciudadanos se relacionan con nuestro Ayuntamiento. Desde hoy, tanto ciudadanos como empresas pueden consultar de forma sencilla el estado de sus trámites con el Ayuntamiento a través del portal nacional https://carpetaciudadana.gob.es».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha explicado que este nuevo paso hacia la digitalización, «es fruto del esfuerzo y nuestro compromiso por acercar la administración a los ciudadanos«. »Apostamos por una gestión moderna, transparente y accesible, que permita ofrecer una información veraz, actualizada y de calidad, mejorando la eficiencia en la prestación de servicios públicos», ha insistido.

Además, Salado ha incidido «en la importancia de esta actuación y del resto de proyectos que estamos impulsando en el municipio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea- Next Generation EU».

El proyecto supone una mejora de los servicios públicos digitales a los ciudadanos, así como facilitar y garantizar al ciudadano el acceso a todas las gestiones y expedientes desde el punto de acceso general del Estado.

La información es accesible tanto desde la Sede Electrónica, como en `Mi Carpeta Ciudadana´.

El presupuesto de la actuación es de 118.991,40 euros y ha sido desarrollado por la empresa adjudicataria esPúblico Servicios para la Administración.

Esta actuación se enmarca en la Línea 5- Infraestructuras digitales del programa de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones locales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.