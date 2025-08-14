Rincón de la Victoria impulsa una nueva convocatoria del 'Andalucía Orienta' para personas desempleadas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Empleo, ha puesto en marcha una nueva edición del programa `Andalucía Orienta´, destinado ... a personas desempleadas del municipio con el objetivo de mejorar su empleabilidad e impulsar su inserción laboral.

El concejal del Área, Ignacio Cuadra, ha destacado: «El Ayuntamiento ha sido incluido nuevamente entre las entidades beneficiarias seleccionadas por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que nos permitirá continuar ofreciendo este servicio esencial para apoyar a quienes buscan una oportunidad en el mercado laboral».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la relevancia de este programa en colaboración con la Junta de Andalucía. «Seguimos desarrollando acciones para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de programas formativos y de orientación como este», ha dicho.

El programa ofrece una atención personalizada a través de entrevistas individuales para diseñar un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI). Además, se prestarán servicios de información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, acciones grupales de orientación, técnicas y recursos para la búsqueda activa de empleo, y asistencia en la gestión de programas del SAE.

El servicio será prestado por un equipo de dos técnicos especializados durante los próximos doce meses en las oficinas del Área de Empleo, situadas en los bajos del Edificio Puerta de la Axarquía (C/ Arroyo Totalán, nº 2, La Cala del Moral).

En la edición anterior, el programa atendió a 393 personas, logrando la formalización de un centenar de contratos, lo que representa un 25,44% de inserción laboral.

La actual convocatoria cuenta con una subvención de 69.420,78 euros, financiada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y se vincula a otros programas municipales como la Formación Profesional para el Empleo o el Programa EPES de prácticas no laborales en empresas.

Para acceder a este servicio es necesario solicitar cita previa a través de los teléfonos del Área de Empleo: 951 936 349/663 911 222.