El concejal, con los técnicos del programa. SUR

Rincón de la Victoria impulsa una nueva convocatoria del 'Andalucía Orienta' para personas desempleadas

El programa atendió a 393 usuarios en su anterior edición y logró la formalización de un centenar de contratos, un 25,44% de inserción laboral

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:02

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Empleo, ha puesto en marcha una nueva edición del programa `Andalucía Orienta´, destinado ... a personas desempleadas del municipio con el objetivo de mejorar su empleabilidad e impulsar su inserción laboral.

