Rincón de la Victoria impulsa el cuarto certamen Microteatro EnBreve

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Asociación Cultural Helarte han anunciado la celebración del IV Certamen de Microteatro ... EnBreve, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre, a las 19.00 horas, en el Centro de Folclore de Benagalbón.

El certamen está dirigido a compañías de teatro amateur del territorio nacional y busca ofrecer un espacio de visibilidad y proyección a nuevos talentos escénicos, con premios valorados en un total de 1.200 euros.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha señalado: «Esta cita con el microteatro tiene como objetivo fomentar la creación escénica en pequeño formato y acercar al público nuevas propuestas dentro de un entorno cultural participativo y enriquecedor».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Seguimos apostando firmemente por la cultura como motor de desarrollo social, mediante citas como este certamen que pretende impulsar y apoyar las artes escénicas y el talento escénico emergente».

Desde la organización, Belén Santamaría, presidenta de la Asociación Cultural Helarte, ha explicado: «La iniciativa busca dar visibilidad a los amantes del teatro que no desarrollan esta actividad de forma profesional, incluyendo a estudiantes de interpretación y dirección escénica, ofreciéndoles un espacio donde mostrar sus ideas y logros».

Un comité especializado será el encargado de seleccionar las obras que formarán parte del certamen. Durante una única jornada, el público podrá disfrutar de las piezas teatrales escogidas, así como de una muestra escénica a cargo de la compañía anfitriona, la Asociación Cultural Helarte, que actuará durante los entreactos.

El jurado, compuesto por un representante del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, un miembro de la Asociación Cultural Helarte y una persona vinculada al ámbito teatral, otorgará tres premios; 600, 400 y 200 euros respectivamente.

Bases

La IV Muestra de Microteatro `EnBreve´ preseleccionará como máximo a 6 grupos entre las solicitudes presentadas. Las compañías están compuestas por artistas de todas las edades y provenientes de distintos puntos de la geografía.

Cada uno de ellos presentará un trabajo de duración de entre 5 y 15 minutos con temáticas variadas: dramas, comedias, tragedias o denuncia social, entre otras. Las obras presentadas tendrán un máximo de tres actores o actrices, y una persona en funciones técnicas.

Los textos de las obras deben presentarse en formato word (.doc) o pdf en soporte electrónico en la siguiente dirección: asociacionehelarte@gmail.com. También deberán enviar un vídeo completo de la obra a través de Google Drive o Wetranfers al mismo correo electrónico. El plazo de entrega de material finaliza el 30 de septiembre.

Las obras serán seleccionadas en función de su calidad artística, originalidad y ejecución. Para más información pueden contactar a través del email: asociacionhelarte@gmail.com

El Microteatro es un género teatral que permite disfrutar de pequeñas obras en un ambiente íntimo y acogedor. Estas obras tienen un fuerte énfasis en la interpretación y el lenguaje corporal. Es una forma única de experimentar el teatro y los participantes en este certamen tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en este género y llegar a un público amplio y diverso.

La Asociación cuya sede se sitúa en la localidad de Rincón de la Victoria, es una asociación vinculada a las actividades teatrales y culturales. Su ámbito de actuación es local, con el principal objetivo de fomentar esta disciplina artística, haciendo hincapié en la misma como medio terapéutico. Sin olvidar la labor didáctica desde los más pequeños para crear una base teatral.