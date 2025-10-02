Rincón de la Victoria será escenario de la carrera de obstáculos Desafío Guerreros

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado una nueva edición del Desafío de Guerreros, la carrera de obstáculos de referencia en España y ... Latinoamérica, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el municipio.

Se trata de un acontecimiento deportivo con más de 100.000 corredores desde 2016, y que se celebra en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya y, Rincón de la Victoria, consolidando al municipio como un destino clave en el calendario deportivo nacional.

El concejal de Deportes de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha indicado: «Se prevé la participación de más de 1.400 corredores, muchos de los cuales vendrán acompañados y pasarán el fin de semana en Rincón de la Victoria, lo que supone un importante impacto económico para el sector turístico, hostelero y comercial del municipio».

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha destacado que este evento «consolida a Rincón de la Victoria como lugar para acoger eventos deportivos de relevancia nacional e internacional«. »No solo es una prueba deportiva de primer nivel, también es una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro municipio: nuestras playas, gastronomía, patrimonio, senderos y la hospitalidad de nuestra gente», ha dicho.

El Desafío de Guerreros ofrece dos modalidades de recorrido: uno de 6 kilómetros y otro de 10 kilómetros, ambos con más de 25 obstáculos que pondrán a prueba la fuerza, la resistencia, la agilidad y el espíritu de superación de los participantes. La carrera está abierta a corredores a partir de los 15 años y sin límite de edad, y contará con diferentes niveles de dificultad y categorías.

Además, la prueba es puntuable para el OCR World Championship (Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos), lo que eleva aún más su nivel competitivo. En categoría élite, los 20 primeros hombres y mujeres podrán clasificarse para Age Group, y los 5 primeros, para la categoría Pro. En la modalidad 10K, los 10 primeros de cada categoría obtendrán plaza para Age Group.

Entre los obstáculos más destacados de esta edición, se encuentran: Goliat 3.0: una rampa de 8 metros, más grande y desafiante que nunca; The Jungle: una prueba triple que pone a prueba destreza, fuerza y valentía, atravesando una pared vertical, lianas y una caída al barro; Fuga de Alcatraz, inspirado en la famosa prisión, Cuerdas de trepar: 6 metros de ascenso que terminan sobre un foso de barro; y HULK: un obstáculo de fuerza extrema en el que arrastrarás troncos o ruedas de 10 kg a lo largo de más de 10 metros.

«Y más de 20 obstáculos adicionales que pondrán a prueba la resistencia y el espíritu guerrero de cada participante», indica el edil.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web oficial.

Por último, el edil ha recordado que, «pondrá a disposición de los clubes deportivos locales un total de 100 inscripciones gratuitas, con el objetivo de fomentar la participación de deportistas del municipio».