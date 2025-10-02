Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Presentación de la prueba. SUR

Rincón de la Victoria será escenario de la carrera de obstáculos Desafío Guerreros

El próximo 19 de octubre, puntuable para el campeonato mundial, ofrecerá recorridos de 6 y 10 kilómetros

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:33

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado una nueva edición del Desafío de Guerreros, la carrera de obstáculos de referencia en España y ... Latinoamérica, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el municipio.

