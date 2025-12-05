Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo de Gobierno de Rincón de la Victoria. SUR

Rincón de la Victoria contempla inversiones por más de 13 millones de euros en los próximos presupuestos municipales

El alcalde destaca que las cuentas del Ayuntamiento «permiten mejorar los servicios públicos, avanzar en proyectos estratégicos y seguir reduciendo la deuda»

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:12

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 60,43 millones de euros en ... ingresos y 59,81 millones en gastos, lo que supone un incremento del 5,58% respecto a 2025 y un superávit de 621.000 euros.

