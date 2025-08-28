Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Cantalejo recibe el reconocimiento de manos de Francisco Salado. SUR

Rincón de la Victoria celebra el 190 aniversario de su fundación como municipio

El alcalde destaca el impulso al patrimonio histórico local y reconoce la labor de Pedro Cantalejo por su contribución al conocimiento del pasado rinconero

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:12

Benagalbón ha celebrado este jueves un emotivo acto institucional con motivo del 190 aniversario de la constitución de su primer Ayuntamiento. Una efeméride que, tal ... y como indicó el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, «no solo pone en valor el recorrido histórico de nuestra ciudad, sino que sirve además como reconocimiento a quienes han contribuido de forma decisiva a la conservación y difusión del patrimonio cultural del municipio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  5. 5

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  6. 6 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  7. 7 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  8. 8 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria celebra el 190 aniversario de su fundación como municipio

Rincón de la Victoria celebra el 190 aniversario de su fundación como municipio