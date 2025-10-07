Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Fotografía que ilustra el mes de agosto del actual calendario turístico, en los Túneles del Cantal. Ana Rodríguez

Rincón de la Victoria busca fotógrafos para ilustrar su calendario turístico

La iniciativa busca promocionar el municipio mediante imágenes que representen la riqueza natural, cultural y gastronómica

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 7 de octubre 2025, 14:51

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de su Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha la séptima edición del Concurso de Fotografía « ... Turismo en Rincón», una iniciativa consolidada que año tras año se convierte en una ventana para mostrar la belleza y diversidad de nuestro municipio.

