Rincón de la Victoria anima a participar en el Día del Pedal

El municipio de Rincón de la Victoria recupera el Día del Pedal que se celebrará el próximo domingo 26 de octubre. Así lo ha anunciado ... el concejal de Deportes, Antonio José Martín, en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy junto a José Manuel Roldán, presidente del Club Ciclismo Brothers Bike, colectivo que organiza conjuntamente con el consistorio la actividad.

La actividad tendrá su salida y llegada desde el parque Huerta Julián. El inicio del recorrido está previsto para las 11.00 horas, aunque desde las 09.30 y hasta las 10.30 estarán abiertas las inscripciones el mismo día de la prueba.

Las inscripciones serán totalmente gratuitas y para los 400 primeros en hacerlo habrá un regalo en forma de camiseta conmemorativa con motivo de la prueba.

«Se trata de una prueba familiar y deportiva que recuperamos con muchísima ilusión junto a los Brothers Bike con el objetivo de impulsar el uso de la bicicleta en nuestro municipio», explicó Martín.

El recorrido será circular y tendrá una distancia de cuatro kilómetros con llegada también a Huerta Julián, donde al término de la actividad habrá sorteos, regalos y alguna que otra sorpresa.

«El recorrido será neutralizado. Es decir, que no se trata de una competición, sino de una convivencia para todos los amantes del ciclismo. Se trata de un recorrido diseñado para que personas de todas las edades puedan disfrutar de un paseo seguro, agradable y sin dificultad por las calles de nuestro municipio», señaló Roldán.

La salida, prevista para las 11.00 horas, será desde el parque Huerta Julián, a donde llegará el grupo participante después de recorrer la Avenida del Mediterráneo, Calle La Corta y el Camino Viejo de Vélez.

El edil aprovechó su intervención para agradecer a todos los colectivos deportivos que se implican diariamente en las iniciativas que se organizan desde el Ayuntamiento, especialmente a los Brothers Bike, «por el trabajo que vienen desarrollando en el municipio para el fomento del ciclismo y el deporte en general».

Martín quiso también recordar que los menores deberán ir acompañados de un adulto si quieren participar del Día del Pedal y que el uso del caso es obligatorio.

Por su parte, Roldán aprovechó para agradecer al APAL de Deportes y al Ayuntamiento en su conjunto que siga fomentando la práctica deportiva en todos los segmentos de edad.

Aunque la prueba está abierta al público en general, se hará especial hincapié para que la comunidad educativa de nuestro municipio participe de la misma.