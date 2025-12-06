Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria. SUR

Reclaman el refuerzo del Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria y su consideración como tribunal de instancia

IU insta a la Junta a adaptar el servicio al crecimiento de población y recuerda que otros municipios, con el mismo número de vecinos, cuentan con mayores recursos

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:32

Comenta

Izquierda Unida de Rincón de la Victoria denuncia que, desde 2021, se reclama , sin éxito, el aumento de personal del Juzgado de Paz, un servicio ... que, como ocurre con otros, requiere, a juicio de la formación, un incremento de plantilla que esté acorde a las demandas de una población de 52.000 habitantes, que se incrementa en verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  8. 8 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reclaman el refuerzo del Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria y su consideración como tribunal de instancia

Reclaman el refuerzo del Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria y su consideración como tribunal de instancia