Reclaman el refuerzo del Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria y su consideración como tribunal de instancia

Izquierda Unida de Rincón de la Victoria denuncia que, desde 2021, se reclama , sin éxito, el aumento de personal del Juzgado de Paz, un servicio ... que, como ocurre con otros, requiere, a juicio de la formación, un incremento de plantilla que esté acorde a las demandas de una población de 52.000 habitantes, que se incrementa en verano.

Para contextualizar esta queja, IU sostiene que las dependencias judiciales están atendidas por las mismas personas que las de Alhaurín el Grande, con la mitad de población, y que Benalmádena o Alhaurín de la Torre, con una población similar, cuentan con 5 o 6 funcionarios. «La situación se agrava con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, con la que estos profesionales se encuentran ante una ampliación de funciones y a la vez, sin medios», lamenta la coordinadora local de IU, Rocío Calderón, que insiste: «Junto a ello, la entrada en vigor del Sistema Dicireg, para el Registro Civil con el trabajo añadido que esto conlleva, les afectará sobre todo cuando tengan que tramitarse juicios por delitos leves».

Ante ello, Izquierda Unida de Rincón de la Victoria, que reclama al Gobierno local que asuma sus planteamientos y una mayor implicación del alcalde, Francisco Salado, ha decidido realizar una serie de actuaciones por varias vías, como elevar al pleno de la Diputación para reclamar el incremento de personal y la conversión de los juzgados en un tribunal de instancia.

Igualmente, esta fuerza ha trasladado al Gobierno Andaluz la necesidad de que Rincón de la Victoria tenga partido judicial propio y solicitado una mejora de la plantilla.