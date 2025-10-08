Protección Civil de Rincón de la Victoria formará a familias ante situaciones de emergencia

La Agrupación de Protección Civil de Rincón de la Victoria ha organizado un seminario presencial dirigido a las familias del municipio con el objetivo de ... prepararse para posibles situaciones de emergencia. Así lo ha explicado la edil del área, Pepi Carnero, quien ha informado sobre esta nueva acción formativa. «Habrá dos sesiones de este seminario presencial bajo el título 'Protocolo familiar ante emergencias' con el que intentamos preparar a nuestros vecinos antes posibles situaciones de alerta».

«Nadie quiere afrontar una situación de emergencia, pero tenemos que estar preparados para hacerlo. Por eso, son de enorme importancia este tipo de acciones formativas para la ciudadanía», explicó el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Las sesiones de este seminario se desarrollarán en las instalaciones de la propia agrupación, en Calle Lancelot los próximos días 17 de octubre y 7 de noviembre. «Buscamos preparar a las familias ante situaciones de emergencia para que, cada persona, sepa cómo actuar en cada uno de los posibles escenarios de una emergencia», insistió Carnero.

El horario de las mismas será desde las 17.00 a las 20.30 horas y las plazas están limitadas a 30 para cada una de las sesiones.

El contenido será el siguiente: Introducción básica sobre la emergencia; Escenarios de emergencia probables o previsibles; Materiales y suministros necesarios; Planes de contingencia; Ruta de escape y planes de transporte; Plan de comunicación; Plan de mantenimiento y Control de estocaje.

Aquellos vecinos que estén interesados en inscribirse a este seminario formativo pueden hacerlo en el siguiente enlace.

Para aclarar dudas u obtener más información pueden contactar con el correo electrónico: proteccioncivil@rincondelavictoria.es.