Rincón de la Victoria

Miembros de Protección Civil de Rincón de la Victoria durante un servicio. SUR

Protección Civil de Rincón de la Victoria formará a familias ante situaciones de emergencia

La agrupación imparte dos seminarios dirigidos a la población en general para que tengan conocimientos sobre rutas de escape o materiales de supervivencia

Rincón de la Victoria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:30

La Agrupación de Protección Civil de Rincón de la Victoria ha organizado un seminario presencial dirigido a las familias del municipio con el objetivo de ... prepararse para posibles situaciones de emergencia. Así lo ha explicado la edil del área, Pepi Carnero, quien ha informado sobre esta nueva acción formativa. «Habrá dos sesiones de este seminario presencial bajo el título 'Protocolo familiar ante emergencias' con el que intentamos preparar a nuestros vecinos antes posibles situaciones de alerta».

