El investigador Pedro Cantalejo será reconocido en los actos del 190º aniversario del primer Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

El alcalde Francisco Salado destaca «la trayectoria profundamente ligada al municipio« y su contribución a la proyección científica y cultural del entorno natural y arqueológico

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:34

Pedro Cantalejo será reconocido el próximo 28 de agosto con motivo del acto de conmemoración del 190º aniversario de la constitución del primer Ayuntamiento de ... Rincón de la Victoria, por su vinculación al municipio en la investigación y divulgación del patrimonio prehistórico, especialmente vinculado a las cuevas de El Cantal de Rincón de la Victoria.

