El investigador Pedro Cantalejo será reconocido en los actos del 190º aniversario del primer Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Pedro Cantalejo será reconocido el próximo 28 de agosto con motivo del acto de conmemoración del 190º aniversario de la constitución del primer Ayuntamiento de ... Rincón de la Victoria, por su vinculación al municipio en la investigación y divulgación del patrimonio prehistórico, especialmente vinculado a las cuevas de El Cantal de Rincón de la Victoria.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha asegurado: «Se trata de un honor reconocer la trayectoria de Pedro Cantalejo, una figura clave en la investigación y difusión del patrimonio de nuestro municipio. Su trabajo en las cuevas de El Cantal no solo ha arrojado luz sobre nuestro pasado, sino que también ha consolidado a Rincón de la Victoria como referente cultural y científico».

El regidor, quien comunicó personalmente la noticia al galardonado y será el encargado de entregar el reconocimiento durante el acto conmemorativo, ha destacado que la labor de Cantalejo en nuestro municipio «ha sido fundamental para el estudio, la conservación y la puesta en valor de este enclave único, considerado uno de los yacimientos más relevantes del sur de Europa».

«Cantalejo ha contribuido de forma significativa a la proyección científica y cultural del entorno natural y arqueológico de Rincón de la Victoria», ha reiterado.

Por su parte, Cantalejo, ha manifestado sentirse muy ilusionado y profundamente agradecido. «Recibir este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria es un inmenso honor. Es muy importante contar con el apoyo del Ayuntamiento para continuar con esta labor de investigación y de divulgación del legado cultural y natural de este entorno único de las cuevas de El Cantal, que guarda una historia milenaria que seguimos desvelando poco a poco«.

El acto central se llevará a cabo en el Centro de Estudios del Folclore Malagueño a las 20.30 horas.

Como cada año, el patio del Ayuntamiento acogerá una exposición fotográfica con imágenes antiguas del municipio. La muestra ofrecerá una mirada al pasado de Rincón de la Victoria y sus núcleos, incluyendo Benagalbón, para reforzar el valor histórico de la identidad local.

La celebración del aniversario de la constitución del Ayuntamiento se ha consolidado como una cita anual destacada en el calendario institucional y cultural del municipio.

Una cita que se celebra por cuarto año consecutivo para rememorar la efeméride de un hecho histórico, cuando se instauró el primer Ayuntamiento del municipio en Benagalbón en el año 1835, y que surgió a raíz de la publicación de la investigación del cronista de la Villa, Miguel Alba, que junto a miembros del Círculo Cultural Bezmiliana y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria impulsaron la celebración de este evento.

Por otro lado, el alcalde ha recibido en el Ayuntamiento a Claudia Rodríguez, distinguida con el Premio Extraordinario de Bachillerato, otorgado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía. Acompañada por la concejala de Educación, Belén Gutiérrez, y su familia, Claudia «ha sido reconocida por su esfuerzo, su brillante expediente académico en el IES Ben Al Jatib, y por formar parte de los 13 estudiantes distinguidos a nivel provincial con este premio a la excelencia», ha destacado el alcalde. Además, Salado ha indicado que «este reconocimiento es fruto del compromiso, la dedicación y la constancia de Claudia, un ejemplo para la juventud del municipio». Por su parte, Claudia se ha mostrado agradecida y emocionada por este reconocimiento.