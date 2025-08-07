Guardia Civil y Policía de Rincón de la Victoria mejoran el protocolo para atención a las víctimas de violencia de género

Esta mañana se ha celebrado una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ... en la que se ha aprobado la modificación al procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

En la reunión han participado el jefe de sección de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Francisco José Miranda; el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel García; el capitán jefe de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, Francisco Manuel García; la teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, Cristina Sánchez; el teniente comandante jefe del Puesto Principal de la Guardia Civil en Rincón de la Victoria, José Manuel Pérez; el inspector jefe de la Policía Local de Rincón de la Victoria, Francisco Javier Casanova, y subinspector, Javier Villa; el jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Francisco Campos.

«Con esta nueva actualización del protocolo VioGén reforzamos la protección de las víctimas de violencia de género en nuestro municipio. Damos un paso más en la mejora de los mecanismos de respuesta y protección, cumpliendo con el compromiso firme de este Equipo de Gobierno de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos», explica Salado, quien ha indicado que, en sus palabras, «seguiremos trabajando de manera coordinada para avanzar en la lucha contra esta lacra social».

Este nuevo protocolo, enmarcado en el Sistema VioGén-2 vigente desde el 30 de junio de 2025, adapta el procedimiento actual a la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, incorporando mejoras en la valoración y gestión policial del nivel de riesgo y seguimiento de los casos.

Durante la Junta Local de Seguridad se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Entre ellos, la coordinación técnica y operativa para el acceso de la Policía Local a la base de datos SIGO, y el establecimiento de criterios comunes de actuación entre los distintos cuerpos policiales con competencias en el municipio.

Por último, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel García, ha subrayado «la importancia de estos encuentros para actualizar los protocolos y reforzar las actuaciones conjuntas que garanticen la seguridad del municipio y la correcta aplicación de nuevas normativas».

Por otro lado, a las puertas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de la última mujer asesinada, en expresión de la más rotunda y absoluta condena a la violencia de género.