Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la mesa de seguridad. SUR

Guardia Civil y Policía de Rincón de la Victoria mejoran el protocolo para atención a las víctimas de violencia de género

El alcalde, Francisco Salado, preside la mesa de seguridad con representantes de la Subdelegación, Comandancia y Cuerpo Nacional adscrito a la Comunidad Autónoma de Andalucía

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:54

Esta mañana se ha celebrado una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ... en la que se ha aprobado la modificación al procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  4. 4 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  5. 5 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  6. 6 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 El aviso de médicos de urgencias: «Algunos fármacos muy comunes pueden agravar el riesgo de golpe de calor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Guardia Civil y Policía de Rincón de la Victoria mejoran el protocolo para atención a las víctimas de violencia de género

Guardia Civil y Policía de Rincón de la Victoria mejoran el protocolo para atención a las víctimas de violencia de género