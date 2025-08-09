Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la playa de La Cala del Moral. SUR

El futuro embarcadero de La Cala del Moral entra en fase de exposición pública

La Junta estudia autorizar la ocupación del dominio marítimo-terrestre del pantalán, complemento a la base náutica que proyecta Rincón de la Victoria

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:06

Uno de los proyectos que impulsa el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en el marco de las acciones que impulsa para sacar partido a ... las potencialidades del municipio en el marco de la Economía Azul, avanza en el plano administrativo. Se trata del embarcadero que quiere construirse como apoyo y complemento de la futura base náutica en le playa de La Cala del Moral, también en tramitación. Esta intervención en la franja litoral requiere, antes de ser autorizada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, someterse a un periodo de información pública, pues implica atender la solicitud del Ayuntamiento, promotor de esta acción, para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

