El futuro embarcadero de La Cala del Moral entra en fase de exposición pública

Uno de los proyectos que impulsa el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en el marco de las acciones que impulsa para sacar partido a ... las potencialidades del municipio en el marco de la Economía Azul, avanza en el plano administrativo. Se trata del embarcadero que quiere construirse como apoyo y complemento de la futura base náutica en le playa de La Cala del Moral, también en tramitación. Esta intervención en la franja litoral requiere, antes de ser autorizada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, someterse a un periodo de información pública, pues implica atender la solicitud del Ayuntamiento, promotor de esta acción, para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

El dictamen del Gobierno andaluz es preceptivo, una vez que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, como está recogido en la normativa.

Por ello, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el acuerdo para la puesta en marcha de la fase de alegaciones, para que, durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, que tiene fecha del pasado 6 de agosto, se puedan recoger las aportaciones o quejas de la ciudadanía al respecto de esta obra.

El nuevo pantalán, pensado para embarcaciones de pequeñas dimensiones, está pensado para que funciones junto a la base náutica. Esta instalación está a la espera del último sí, antes de poder sacar el proyecto a concesión.

Este recurso, abierto todo el año, servirá como centro de formación para deportes acuáticos, en el marco del proyecto estratégico Senda Azul, con la oferta de disciplinas como vela, el paddle surf o el kayak.

El edificio, aunque equipado por completo, debe de tener el mínimo impacto en la ubicación elegida, la playa de La Cala del Moral, con una estructura prefabricada, que pueda ser desmontada. La inversión girará en torno a los 150.000 euros.

Arrecife

Además, el Ayuntamiento, junto a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y, de nuevo, la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, en Málaga, trabaja para crear un arrecife artificial. Será a partir de unos elementos ya existentes en los fondos marinos de El Cantal, para evitar la pesca ilegal, con la idea de transformarlos en un banco de peces, que ayude a la conservación de la flora y la fauna subacuática.

En esta parte del litoral, además, es casi seguro que comenzará la segunda fase del proyecto piloto en el que colaboran la Administración local, la Universidad de Málaga e Hidralia, para recuperar las praderas mediterráneas mediante la reintroducción de la 'cymodocea nodosa', una planta que era habitual en los mares malagueños, pero que está en franco retroceso. Actualmente, se desarrollan en un invernadero, con la idea de sembrarla en las profundidades de El Cantal, en un área protegida para, de este modo, favorecer su desarrollo.