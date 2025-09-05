Curso de cortador de jamón para el sector de la hostelería en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para ... el curso gratuito de cortador de jamón para hostelería, que se desarrollará los días 23 y 24 de septiembre en el municipio.

Esta acción formativa que está organizada por la Diputación Provincial de Málaga, «está enmarcada en las iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y trabajadores en activo del sector», explica el concejal del Área, Nacho Cuadra.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado «la importancia de impulsar políticas de formación y empleo que permitan a los ciudadanos mejorar sus competencias profesionales y generar oportunidades reales de inserción laboral».

El curso se impartirá en horario de 9.30 a 13.30 horas, e incluye contenidos teóricos y prácticos sobre la historia y evolución del cerdo ibérico, denominaciones de calidad del jamón ibérico, proceso de elaboración, curación y maduración, técnicas de conservación y corte del jamón ibérico, presentación y elaboración de recetas con jamón.

«El alumnado contará con material específico para realizar prácticas de corte, permitiendo una formación completa y aplicable en el entorno profesional», ha añadido el concejal.

El periodo de inscripción estará abierto del 8 al 12 de septiembre, y las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en horario de 08.30 a 14.00 horas.

El curso está dirigido a personas desempleadas, trabajadores en activo del sector de la hostelería y personas interesadas en mejorar su empleabilidad. Las clases se impartirán en las instalaciones del Área de Formación y Empleo, en edificio Puerta de la Axarquía, bajos situada en calle Arroyo Totalán, local 2, Aula de Vidriera de La Cala del Moral.

La formación cuenta con 20 plazas, que se asignarán por orden de llegada de solicitudes. Al finalizar el curso, los participantes recibirán un diploma acreditativo.

Para más información, los interesados pueden contactar a través de los teléfonos 952 978 330 y 673 557 004.