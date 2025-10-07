Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un establecimiento iluminado de rosa. SUR

El comercio de Rincón de la Victoria iluminará sus escaparates de rosa para visibilizar el cáncer de mama

Esta iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía durante el mes de octubre

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 7 de octubre 2025, 14:53

Comenta

El municipio de Rincón de la Victoria se une a la campaña «Foco Solidario» organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga con ... el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el mes de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El comercio de Rincón de la Victoria iluminará sus escaparates de rosa para visibilizar el cáncer de mama

El comercio de Rincón de la Victoria iluminará sus escaparates de rosa para visibilizar el cáncer de mama