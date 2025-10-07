El comercio de Rincón de la Victoria iluminará sus escaparates de rosa para visibilizar el cáncer de mama

El municipio de Rincón de la Victoria se une a la campaña «Foco Solidario» organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga con ... el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el mes de octubre.

Esta iniciativa, impulsada por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria, busca que los comercios iluminen sus escaparates de color de rosa para mostrar el apoyo a las mujeres afectadas por esta enfermedad.

«Es una campaña solidaria con la que también aportamos nuestro granito de arena en el necesario ejercicio de la concienciación. Nos unimos a la ACERV para que Rincón de la Victoria se tiña de rosa en este mes tan señalado», explicó Lola Ramos, concejala de Comercio.

En este sentido, el presidente de la ACERV, José Antonio Villodres, aseguró: «El objetivo es muy sencillo, pero con un gran impacto, al invitar a los comercios locales a iluminar sus escaparates de color rosa como muestra de apoyo a todas las personas afectadas por esta enfermedad. Con este gesto simbólico ayudaremos a dar visibilidad al cáncer de mama, y además, estaremos contribuyendo directamente a la investigación, ya que la campaña también tiene un componente solidario que apoya proyectos científicos».

Los comercios pueden adquirir, a través de la AECC, un foco con un coste de 60 euros. Cantidad que irá destinada a los pacientes de cáncer de mama.

Cabe recordar que octubre es el mes de sensibilización contra el cáncer de mama.