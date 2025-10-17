«Queremos leer»: vecinos de Chilches se movilizan para que se abra la biblioteca

Con carteles en los que podían leerse mensajes como 'Queremos leer', 'Lectura es cultura', 'Leer es crecer o 'Más opiniones', alrededor de una treintena de ... vecinos de Chilches y otros núcleos occidentales de Vélez-Málaga, como Benajarafe, se han manifestado en la tarde de este viernes a las puertas de la biblioteca de Chilches para protestar por el cierre de las instalaciones «desde hace más de un año» por la falta de personal. Es una problemática que se viene repitiendo en los últimos años.

Los vecinos, convocados por la Asociación Pueblo de Benajarafe y Chilches, han reclamado al equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, que dote del personal necesario y estable para que la biblioteca pueda permanecer abierta todo el año. «El servicio es muy intermitente, y lo prestan solo conserjes, que no pueden hacer préstamos de libros», se ha lamentado Olga Rodríguez, portavoz del colectivo vecinal.

Para la asociación vecinal «Chilches es un pueblo que pertenece al gran municipio de Vélez-Málaga, donde los concejales tienen sueldos de ministros, donde no hay miseria cuando se trata de fiestas y eventos gratis para todos, donde se emprenden obras millonarias que solo sirven para alimentar el ego de los políticos porque los vecinos ni las pidieron ni las necesitan». «Y sin embargo a Chilches no llega ni el transporte público, no hay servicio de biblioteca, la emblemática antigua estación de tren está en ruinas y el proyecto del instituto a nadie le quita el sueño«, han considerado. Los vecinos ya se movilizaron el pasado mes de junio por este mismo motivo del cierre de la biblioteca de Chilches.

«Obras de mejora»

Rodríguez ha explicado a SUR que el problema de los cierres intermitentes se repite también en la bibilioteca de Benajarafe, por lo que tienen previsto movilizarse igualmente en las próximas semanas. En la protesta de este viernes han participado también los tres ediles del PSOE en la oposición. Su portavoz, Víctor González, ha considerado que «el acceso a la cultura y a la lectura es un derecho que debemos garantizar y que debe estar por encima de la nula gestión del gobierno municipal».

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno bipartito han replicado a este periódico que en los últimos meses se han llevado a cabo diversas obras para mejorar las instalaciones de las bibliotecas de Chilches y Triana, y que están ultimando el proceso administrativo para dotar de personal estable a estas dependencias. «Los conserjes pueden abrir y cerrar las bibliotecas, pero no pueden hacer la función del préstamo de libros, esas plazas están convocadas, están para salir, y cuando se cubran se procederá a la apertura, el cierre es algo temporal», han apostillado.