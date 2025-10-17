Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una treintena de vecinos y ediles del PSOE en la oposición han participado en la protesta de este viernes en Chilches. SUR

«Queremos leer»: vecinos de Chilches se movilizan para que se abra la biblioteca

Una treintena de residentes protestan por el cierre del servicio desde hace un año y el Ayuntamiento dice que están ultimando la contratación del personal

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:42

Comenta

Con carteles en los que podían leerse mensajes como 'Queremos leer', 'Lectura es cultura', 'Leer es crecer o 'Más opiniones', alrededor de una treintena de ... vecinos de Chilches y otros núcleos occidentales de Vélez-Málaga, como Benajarafe, se han manifestado en la tarde de este viernes a las puertas de la biblioteca de Chilches para protestar por el cierre de las instalaciones «desde hace más de un año» por la falta de personal. Es una problemática que se viene repitiendo en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  9. 9

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  10. 10 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Queremos leer»: vecinos de Chilches se movilizan para que se abra la biblioteca

«Queremos leer»: vecinos de Chilches se movilizan para que se abra la biblioteca