Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la futura pasarela sobre el Río Torrox. SUR

Un puente de madera de pino de 267 metros y 2,1 millones de inversión: Torrox licita el proyecto para un nuevo tramo de la Senda Litoral

El Ayuntamiento busca empresas interesadas en esta obra, que impulsa junto a la Diputación, que pueden presentar ofertas hasta el próximo 6 de octubre

José Rodríguez Cámara

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:47

Las empresas interesadas en hacerse con la obra de la nueva pasarela peatonal, que dará continuidad a la Senda Litoral al salvar el río Torrox, ... en este término municipal, tienen de plazo hasta el próximo 6 de octubre para presentar ofertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  7. 7

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  8. 8 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un puente de madera de pino de 267 metros y 2,1 millones de inversión: Torrox licita el proyecto para un nuevo tramo de la Senda Litoral

Un puente de madera de pino de 267 metros y 2,1 millones de inversión: Torrox licita el proyecto para un nuevo tramo de la Senda Litoral