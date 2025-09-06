Un puente de madera de pino de 267 metros y 2,1 millones de inversión: Torrox licita el proyecto para un nuevo tramo de la Senda Litoral

Las empresas interesadas en hacerse con la obra de la nueva pasarela peatonal, que dará continuidad a la Senda Litoral al salvar el río Torrox, ... en este término municipal, tienen de plazo hasta el próximo 6 de octubre para presentar ofertas.

El Ayuntamiento ha culminado el proceso de licitación de este proyecto, en el que va de la mano con la Diputación, y con el que se complementan otras acciones en esta línea, que comenzaron en 2017, fruto de la unión de las administraciones local y provincial, que han permitido poner en marcha otras fases del recorrido por la costa malagueña, en suelo torroxeño, como una pasarela de 30 metros sobre el río Güi y otra de 45 metros sobre el arroyo Manzano, además de ejecutar diversas mejoras en los paseos marítimos de El Morche y Los Llanos.

En lo que respecta al nuevo paso, son dos contratos los que se activan, ya que los trabajos se han dividido en otros tantos lotes. Con el primero, habrá que afrontar la cimentación y acondicionamiento del terreno, con un presupuesto estimado de 717.180,96 euros. El segundo corresponde al puente como tal, para el que habrá que emplear madera de pino silvestre, con una inversión prevista de 1.434.554,28 euros.

La idea es tender una pasarela de 276,80 metros de largo, con un ancho de tres, que debe contar con barandillas de madera o antepechos de fábrica en los lugares donde exista riesgo de caída. Además, tiene que estar garantizada una afectación mínima al Dominio Público Marítimo Terrestre, así como un mínimo impacto ambiental, una accesibilidad universal y segura y la adecuación a las condiciones del entorno.

La solución empleada permitirá unir peatonalmente, en un entorno natural, el paseo marítimo de Ferrara, a la altura de Punta del Faro, con la playa de El Peñoncillo mediante un extenso puente de madera.

«Esta es una de las iniciativas turísticas y medioambientales más ilusionantes en las que trabajamos desde el Ayuntamiento», ha dicho el alcalde, Óscar Medina, agradecido por «la colaboración y el firme apoyo institucional de la Diputación de Málaga y de su presidente, Francisco Salado».

«Este gran puente sobre el río Torrox es una pieza clave para conectar los más de cuatro kilómetros ya ejecutados con el tramo entre Punta del Faro y la playa del Peñoncillo», ha insistido el regidor, que ha puntualizado: »Se trata de mucho más que un paseo peatonal, ya que hablamos de calidad de vida, de sostenibilidad, de turismo accesible y de una apuesta clara por recuperar el litoral para el uso ciudadano».