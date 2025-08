El PSOE insta al PP en la Junta a cumplir su promesa de desdoblar la A-356 para mejorar el tráfico en la Axarquía

El ansiado proyecto del desdoblamiento de la carretera de circunvalación de Vélez-Málaga, la A-356 o Carretera del Arco, que permita poner fin a ... los atascos diarios en la zona, es una actuación que lleva pendiente desde hace más de dos décadas. La Consejería de Sostenibilidad Ambiental aprobó el pasado enero la autorización ambiental unificada para la ampliación de un tramo de seis kilómetros de esta vía, desde El Trapiche hasta el enlace con la autovía del Mediterráneo A-7, una actuación que tiene un coste previsto inicialmente de 30 millones de euros.

El Ayuntamiento veleño ha pedido que el desdoblamiento de la circunvalación no afecte a zonas verdes y de ocio. El alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), ha solicitado a la Junta que el proyecto de Fomento, en tramitación ambiental, se realice también por la margen más alejada del casco urbano. Ante el retraso que acumula la actuación, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y senador, Víctor González, y los alcaldes de Almáchar, Antonio Yuste, y Comares, José Miguel Ruiz, han instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a cumplir su promesa de desdoblar la A-356 para mejorar las comunicaciones en la comarca de la Axarquía. «Llevan desde el año 2018 con esta promesa incumplida», ha asegurado Víctor González.

«Es un eje de comunicación transversal muy importante para los pueblos del interior de la comarca» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición en Vélez-Málaga

«Es un eje de comunicación transversal muy importante para los pueblos del interior de la comarca, y también para el municipio de Vélez Málaga, porque comunica con uno de los ejes más importantes desde el punto de vista económico de nuestra ciudad, que es el parque agroalimentario, porque además esta carretera, a cualquier hora del día en cualquier época del año, está totalmente colapsada», ha expuesto. «Esto representa la dejadez, la mentira y el engaño», ha añadido en un comunicado.

«Le vamos a reivindicar, una vez más, el cumplimiento de esta promesa electoral, que han tardado ni más ni menos que tres años en aprobar la autorización ambiental y que todavía en el presupuesto no hay ni un solo euro para el desdoblamiento de esta carretera», ha lamentado el portavoz socialista veleño en la oposición. Asimismo, ha criticado que la Junta también dé «carpetazo» a la inclusión de los municipios de la Axarquía en el Consorcio de Transporte Metropolitano.

Consorcio Metropolitano de Transportes

Por su parte, el alcalde de Almáchar y vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, ha reivindicado la Carretera del Arco, «una promesa del año 2018, cuando Moreno Bonilla vino aquí a la comarca para decir que la Junta de Andalucía no arreglaba la Carretera del Arco y que sería una prioridad cuando él llegara al gobierno». «Siete años después, esta carretera está igual que la dejó el Partido Socialista, que fue quien la hizo», ha dicho el regidor almachareño en el mencionado comunicado.

«No hace absolutamente nada por esta carretera, no hace absolutamente nada por las comunicaciones, no hace absolutamente nada por la educación, no hace nada por la sanidad, no hace nada por el transporte público. Los municipios de Almáchar, El Borge, Vélez-Málaga, Moclinejo, Comares…venimos reivindicando estar dentro del Consorcio de Transporte Metropolitano y tampoco tenemos opción. Y esta carretera es primordial para los pueblos del interior de la comarca de la Axarquía», ha manifestado.

Por último, el alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, ha exigido también a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus promesas. «Es una infraestructura vital y básica para vertebrar a la comarca de la Axarquía. No podemos olvidar a los pueblos de interior», ha declarado. «La Junta tiene una oportunidad de oro también para mejorar el transporte interurbano con la inclusión de los municipios de la comarca en el Consorcio de Transporte Metropolitano», ha añadido.