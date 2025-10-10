Preocupación por los robos en la barriada de Trigueros en Rincón de la Victoria

«En la época de las comidas y cenas de Navidad, cada dos por tres, te encuentras controles, con metralletas y todo, que está bien, ... pero, en el día a día, nada», reflexiona un vecino de Trigueros, una zona de Rincón de la Victoria, en la que, pese a estar a unos dos kilómetros del centro, los residentes aseguran que la presencia de las fueras del orden brilla por su ausencia.

Este «abandono», explica un afectado por esta situación, facilitó que su casa fuera asaltada. «Revolvieron todo, en busca de objetos pequeños y dinero, cosas que llevarse rápido», precisa.

«Necesitamos que haya presencia de la Guardia Civil y, si no hay medios suficientes, de la Policía Local, que haya coordinación, para que las patrullas sirvan de disuasión», apunta otro de estos rinconeros. Las características de la barriada, donde hay medio centenar de viviendas, cada una de ellas, en parcelas rodeadas de terreno, hace necesario un refuerzo de la vigilancia, tal y como deja claro otro de los rinconeros que vive en Trigueros.

Así se lo van a trasladar a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento, a través de la asociación de vecinos que constituyeron, ya que, desde hace dos semanas, lamenta, se han registrado, al menos, tres robos, por lo que no se puede hablar de un hecho aislado, como defienden.

Al respecto, la Benemérita confirma que solo tiene una denuncia por un asalto a vivienda y que los agentes del Cuerpo investigan lo sucedido para tratar de localizar a los responsables. Igualmente, desde la Comandancia aclaran que no puede hablarse de una oleada de allanamientos.

La preocupación, no obstante, está instalada en este vecindario, como reconoce una vecina y se suma a otras quejas, como la numerosa presencia de jabalíes que, desde el monte de La Capitana, bajan hasta las casas en busca de comida, un problema para la que también reclaman soluciones al Gobierno local. Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria sobre esta denuncia vecinal.