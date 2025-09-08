Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los vehículos retirados por la Policía Local en las calles de Torrox. SUR

La Policía Local de Torrox planta cara a los coches abandonados en las calles: 700 retirados en diez años

Los agentes intensifican su campaña contra los vehículos estacionados sin uso en la vía pública, que se enfrentan a sanciones administrativas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:59

Los vehículos abandonados en la vía pública son un problema generalizado en los grandes municipios del litoral malagueño, que agudiza los problemas de aparcamiento, especialmente ... en los meses estivales. La Policía Local de Torrox viene llevando a cabo una campaña para la detección y tratamiento de vehículos abandonados en la vía pública. En los últimos diez años han sido tramitados como tales por los agentes 527 de estos vehículos, una cifra que podría llegar a los 700 tras los últimos procedimientos administrativos realizados.

