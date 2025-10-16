Polémica en Vélez-Málaga por el «incumplimiento» del reglamento de las bodas civiles

Nueva polémica entre el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuintamiento de Vélez-Málaga y los grupos de la oposición, de ... Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García, en esta ocasión a cuenta del reglamento que regula la celebración de las bodas civiles en la capital de la Axarquía. El concejal de Servicios Generales y Gestión Municipal, Juan Fernández Olmo (PP), ha comparecido este jueves para «recordar la importancia de cumplir con la normativa municipal» que regula la celebración de los enlaces civiles en el Consistorio, «tras detectarse incumplimientos reiterados por parte de algunos concejales de la oposición».

Fernández Olmo explicó en un comunicado que el nuevo reglamento regulador de Bodas Civiles del Ayuntamiento de Vélez-Málaga fue aprobado en el pleno celebrado el pasado 23 de septiembre de 2024, y publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), número 125, de fecha 6 de noviembre de 2024.

El reglamento de bodas civiles fue aprobado en el pleno celebrado el pasado 23 de septiembre de 2024

En dicho reglamento se establece que, de acuerdo con la delegación efectuada por la Alcaldía-Presidencia, la celebración de los matrimonios civiles será realizada por todos los concejales de la corporación municipal, «respetando la proporcionalidad del grupo municipal al que pertenecen». «Esta organización permite garantizar que todas las parejas que solicitan contraer matrimonio en el Ayuntamiento puedan hacerlo en tiempo y forma, con la debida representación institucional», ha considerado el edil veleño en el mencionado comunicado.

Además, desde la Delegación de Servicios Generales han recordado que la asignación de turnos a los concejales «se realiza con la suficiente antelación como para que puedan organizarse adecuadamente y compatibilizar sus agendas personales y profesionales, facilitando así el correcto desarrollo de las ceremonias y evitando posibles incidencias de última hora», ha apostillado Fernández Olmo.

«Falta de coherencia»

«Hemos comprobado que algunos concejales de la oposición están rechazando sistemáticamente realizar las bodas que les corresponden en sus turnos de guardia, alegando excusas de todo tipo. Sin embargo, cuando se trata de peticiones personales o de compromisos propios, sí acceden a celebrarlas. Esa falta de coherencia no solo incumple el reglamento, sino que pone en riesgo la celebración de actos tan importantes para las familias como una boda civil», ha considerado Fernández Olmo.

Desde el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento veleño se ha insistido en la necesidad de cumplir con esta normativa «con el fin de garantizar la igualdad, la neutralidad y el correcto funcionamiento del servicio». «No se trata de una cuestión política, sino de responsabilidad institucional y respeto a la ciudadanía», ha añadido el edil veleño.

«Rechazarlo sin justificación supone una falta de respeto hacia los vecinos y hacia la institución que representamos» Juan Fernández Olmo Concejal de Servicios Generales y Gestión Municipal

El concejal veleño ha querido recordar que cada enlace civil es «un acto cargado de significado para las parejas y sus familias», y que la institución «debe estar a la altura de esa importancia». «Cuando un concejal asume el honor de representar al Ayuntamiento en una boda, no lo hace en nombre propio, sino en nombre de toda la corporación y de la ciudad. Rechazarlo sin justificación supone una falta de respeto hacia los vecinos y hacia la institución que representamos», ha aconsiderado.

Fernández Olmo ha reiterado que el equipo de gobierno «seguirá velando por el cumplimiento estricto del reglamento, para garantizar que ningún vecino vea comprometida la celebración de su boda por motivos ajenos a la organización municipal». «El Ayuntamiento de Vélez-Málaga siempre ha actuado con responsabilidad y compromiso hacia sus vecinos, y así seguirá haciéndolo. Las normas están para cumplirse, y más aún cuando se trata de mantener el respeto y la dignidad de esta institución», ha finalizado.

Respuestas de los portavoces de la oposición

Por su parte, los portavoces de los cuatro grupos de la oposición han valorado a SUR estas declaraciones y críticas del concejal de Servicios Generales y Gestión Municipal. El edil no adscrito Elías García ha mostrado su indignación por el comunicado municipal, ya que entiende que deben «decir nombres porque si no, se generan dudas sobre los demás concejales que sí atendemos a nuestras obligaciones». «Me ha respondido con disculpas y que espera que se haga un comunicado con nombres», ha apostillado.

Por su parte, el edil de Vox, Javier Herreros, ha replicado que solo ha oficiado una boda, «cuando me tocaba». Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor González, ha dicho que el concejal Fernández Olmo «tendría que haber sido valiente y nombrado a los concejales que no casan». «Desde el PSOE hacemos todas las bodas que nos piden y las que nos corresponden en esos turnos, a pesar de que estamos en contra del reglamento», ha considerado el líder socialista, quien ha acusado al gobierno bipartito de «cargarse» las bodas civiles, con un reglamento coercitivo que impide que la gente se case el día que quiera, a la hora que que quiera y donde quiera«.

«Solo se pueden casar viernes y sábados, en horario restringido, y en instalaciones municipales, se han cansado de casar y como tienen que estar en otras cosas, en ferias y fiestas, no quieren casar y hacen un reglamento para que la gente no pueda casarse en libertad, donde quieran, en restaurantes, casas... ya no es así», ha apostillado el edil socialista. «En los cuatro años anteriores fui concejal de Régimen Interior y el entonces portavoz del PP y ahora alcalde nos decía 'apañaroslas como podáis', así que él pide lo que no fue capaz de hacer», ha argumentado González. «Exigen responsabilidad cuando ellos nunca la han tenido», ha agregado.

«Lo que tiene que hacer el PP es respetar a los ciudadanos, que prometieron bajar los impuestos y los han subido» José Pino Portavoz de Andalucía por Sí

Por su parte, el portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, ha dicho que la rueda de prensa del bipartito «se refiere a ellos». «Ellos mismos se hacen sus propias películas, el fin de semana pasado tenía un torneo de fútbol en Tenerife, que lo tenía preparado desde hace meses. Soy el concejal que más casa en Vélez-Málaga. Lupiáñez me puso el 'concejal del amor' y soy 'el alcalde del amor'», ha argumentado.

El líder andalucista ha criticado que el PP «se negó a hacer ni una sola boda en la anterior legislatura». «Ahí tenéis la responsabilidad institucional que tenía cuando estaba en la oposición, y ahora que está en el gobierno hay que hacer lo que él dice y si no le estás faltando al respeto», ha considerado Pino, quien ha rechazado que su partido «se haya negado a casar a nadie». «Para muchas cosas utilizan a mis compañeros para atacarme a mí y ahora están atacándolos directamente a ellos», ha agregado.

«Lo que tiene que hacer el PP es respetar a los ciudadanos, que prometieron bajar los impuestos y les han metido la mayor subida de la historia, más de diez millones de euros», ha argumentado. «La técnica del PP y del GIPMTM es atacarme, porque no saben qué hacer para parar la avalancha que se le viene encima en mayo de 2027, es la consecuencia de no hacer absolutamente nada», ha agregado Pino.