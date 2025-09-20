Periana modifica su PGOU para dotar a sus aldeas de más zonas verdes, espacios libres y equipamientos
El objetivo de la iniciativa promovida por el Ayuntamiento y la Diputación es «reequilibrar el territorio y adaptar la planificación a la realidad social y ambiental actual»
Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:33
Con apenas 3.400 habitantes, Periana presume de ser un auténtico balcón natural en la Alta Axarquía, con sus cerca de veinte aldeas. Olivos milenarios, ... melocotones y huertas conforman el paisaje del municipio, cuna del aceite verdial, el auténtico oro líquido. La localidad axárquica quiere seguir potenciando este valioso patrimonio natural y fomentando la calidad de vida en sus núcleos rurales: Mondrón, Baños de Vilo, Guaro, Los Marines, La Viña, La Muela, Regalón, Cortijo Blanco, Las Mayoralas, Vilo, El Cañuelo, Marchamonas, La Negra, Moya, Rioseco, Pollo Pelao y Regalón.
Para ello, la Diputación de Málaga ha concluido la redacción del avance de la innovación del planeamiento solicitado por el Ayuntamiento de Periana, que se centra en 14 aldeas del municipio. La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia (PP), ha entregado a la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete (PSOE), el documento redactado por personal técnico del servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación, cuyo objetivo es «reequilibrar el territorio y adaptar la planificación a la realidad social y ambiental actual».
Atencia ha explicado en un comunicado que se trata de una modificación estratégica del planeamiento general vigente, redactado en 1997 y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2013, «que busca garantizar un urbanismo más flexible, sencillo y enfocado a las necesidades del siglo XXI, en consonancia con los principios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)».
Tecnología GIS
De esta forma, según ha detallado Atencia en el mencionado comunicado, el principal objetivo del avance de la innovación del planeamiento es redefinir los límites del suelo urbano en los núcleos rurales tradicionales de Periana y delimitar los hábitats rurales diseminados en suelo rústico.
La diputada ha indicado que la propuesta que se ha redactado contempla la planificación de solares municipales para zonas verdes, espacios libres y equipamientos de las aldeas, «lo que contribuirá a mejorar el nivel dotacional y la calidad de vida de sus residentes».
Nieves Atencia ha resaltado que la elaboración del documento, realizada con tecnología GIS, se ha enriquecido por un proceso participativo activo, en el que se han recogido las aportaciones de los propietarios de las distintas aldeas. Este documento de avance inicia la tramitación ambiental, y tras su aprobación inicial se abrirá una nueva fase de participación técnica y ciudadana.
