El pabellón cubierto del IES Sierra Almijara de Nerja llevará el nombre de David Casanova Iborra 'Davilillo'

Han pasado 13 meses del fallecimiento de David Casanova, 'Davilillo', el 'Ronaldinho de Nerja', muerto en un accidente de motocicleta en Torrox el 18 de julio de 2024. ... La pérdida de este joven, que tenía 41 años, causó una gran consternación en la localidad costera más oriental de la provincia, ya que llegó a jugar como profesional en varios equipos de fútbol-sala españoles e italianos. El municipio lo va a recordar ahora para siempre, bautizando con su nombre una de las instalaciones deportivas donde más brilló.

El pabellón del IES Sierra Almijara se denominará a partir de ahora David Casanova Iborra 'Davilillo', en reconocimiento a este deportista, vinculado al fútbol sala nerjeño, lamentablemente fallecido en un accidente de tráfico hace poco más de un año. La iniciativa fue aprobada en el último pleno con carácter institucional y cuenta con el respaldo del Consejo Sectorial de Deportes y del Consejo Escolar del instituto Sierra Almijara.

La portavoz del grupo municipal del PP, Ángela Díaz, destacó en el pleno que David Casanova «fue una figura clave en el desarrollo y promoción del fútbol sala nerjeño». Inició su andadura en este deporte desde muy joven, «destacando rápidamente por su talento, entrega y pasión», ha destacado la edil nerjeña en un comunicado. «Su carrera le llevó a alcanzar importantes logros, entre ellos la Liga, el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de Europa con el Club Universidad de Málaga durante las temporadas 2007 y 2008», ha especificado.

En Nerja fundó el Club Deportivo Cultural Nerja Fútbol Sala, en el que ejerció como directivo, presidente y entrenador, tanto en categorías base como en el primer equipo sénior, y formó parte del club Fundación Cueva de Nerja. «Su dedicación y compromiso con el deporte han hecho de él un referente para varias generaciones de jóvenes futbolistas», ha apostillado el Ayuntamiento en el mencionado comunicado.