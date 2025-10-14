Los nuevos juzgados de Torrox serán una realidad en 2028 tras más de tres décadas de espera

«Un día histórico para Torrox». Así ha definido este martes el alcalde, Óscar Medina (PP), la presentación del proyecto básico del nuevo palacio de ... justicia, la sede judicial que permitirá trasladar, en un plazo de dos años, las dependencias del partido judicial de Torrox desde el Palacio de la Hoya, un edificio del siglo XIX, a unas modernas instalaciones, en pleno siglo XXI, que se levantarán en el antiguo campo de fútbol de San José, junto al cementerio torroxeño y el cuartel de la Guardia Civil.

Los juzgados de Torrox ocupan un edificio histórico que no resulta operativo como sede judicial. Se ha quedado obsoleto, tiene problemas de accesibilidad y eficiencia energética y carece de espacio para futuros nuevos órganos que se puedan crear en un partido judicial que presta servicio a más de 58.000 vecinos de ocho municipios (Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y Sayalonga, además de Torrox). Allí llevan ubicados desde 1992, en una sede que iba a ser provisional, para un par de años.

Si todo marcha como está previsto, a mediados del próximo año podrán comenzar las obras del nuevo edificio, que van a triplicar la superficie de las actuales dependencias. El nuevo palacio de justicia tendrá capacidad para hasta seis órganos judiciales, frente a los dos con los que cuenta ahora, según ha destacado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que ha participado en la presentación.

«Es un proyecto 'win-win'», ha dicho Nieto sobre un modelo que ya han aplicado con otros ayuntamientos

La Junta no financiará las obras, que serán asumidas por el Ayuntamiento torroxeño, con un coste estimado de 4,5 millones. Eso sí, una vez terminadas, serán alquiladas por la Administración regional, por un periodo inicial de 30 años, a razón de 205.000 euros anuales, lo que sumará 6.150.000 euros en esas tres décadas. Las actuales dependencias del Palacio de la Hoya pasarán de nuevo a ser propiedad del Ayuntamiento, que lo destinará a ampliar las dependencias municipales, que se han quedado pequeñas.

«Es un proyecto 'win-win'», ha dicho Nieto sobre un modelo de acuerdo que ya han aplicado con otros ayuntamientos andaluces como Roquetas de Mar en Almería, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas en Sevilla y San Roque en Cádiz. A su juicio, esta fórmula de alquiler permite agilizar en seis o siete años los plazos. El consejero ha recordado que en el plan de mejora de las infraestructuras judidicales de Andalucía para el periodo de 2023 a 2030 se han previsto 1.500 millones, de los que cien serán en la provincia de Málaga. Así, se están promoviendo nuevas sedes juduciales en Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Archidona, Estepona y la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El estudio de Manuel Romero Arquitectos S. L. P., de Sevilla, ha sido el encargado de redactar el proyecto. Se trata de un un edificio moderno, con dos plantas y sótanos, con una superficie total de 2.400 metros cuadrados, de los que alrededor del 75% estarán sobre rasante y el 30% bajo rasante, lo que implica una edificabilidad mínima necesaria de 1.800 metros cuadrados. La parcela de casi 5.100 metros cuadrados donde se levantarán las nuevas instalaciones linda al norte con Acequia Cádiz y calle Hospital, al oeste con Acequia de Cambil, al este con la calle Hospital, y al sur con el mencionado cementerio municipal de Torrox.

Críticas del PSOE

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha vuelto a mostrarse muy crítico con esta iniciativa para trasladar la sede judicial. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrox, Mari Nieves Ramírez, ha denunciado que el gobierno de Óscar Medina «ha decidido ser el banco de Moreno Bonilla», al asumir con fondos municipales el coste de los nuevos juzgados, «una infraestructura que corresponde financiar a la Junta de Andalucía». Ramírez ha lamentado en un comunicado que «una vez más, la visita del consejero de Justicia a Torrox se traduce en muchas fotos, muchos titulares y muchas comidas pagadas por todos, pero en una única realidad: los torroxeños volvemos a pagar lo que no nos corresponde».

«Queremos los mejores juzgados para Torrox, pero deben financiarlos quienes tienen la competencia: la Junta de Andalucía o, como en el caso de Torremolinos, la Diputación Provincial. No los vecinos de Torrox», ha subrayado la portavoz socialista. La edil del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento «ni siquiera ha sido capaz de firmar un convenio como el de Torremolinos, donde la Diputación se hace cargo del proyecto». En este sentido, Ramírez ha criticado «la inacción de la diputada provincial Sandra Extremera, que lleva dos años sin decir ni una palabra en defensa de su municipio y ahora pretende dar lecciones».

«Estamos cansados de que Torrox sea siempre el 'paganini' de las fotos, los titulares y los banquetes. Mientras tanto, el gobierno de Óscar Medina ha perdido nueve millones de euros de fondos y sigue sin ofrecer una sola explicación seria, más allá de las pamplinas de siempre», ha señalado. Ramírez ha concluido reclamando al alcalde que «defienda los intereses de Torrox ante la Junta» y que deje de «vender humo a costa del dinero de todos los torroxeños».