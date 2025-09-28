La nueva sede judicial de Torrox abre un frente de batalla entre PP y PSOE

El proyecto para la construcción de una nueva sede judicial en Torrox, pendiente desde hace más de tres décadas, ha abierto un nuevo frente ... de batalla entre el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, y el principal partido de la oposición, el PSOE. Los socialistas no están en absoluto de acuerdo con el convenio que firmó el pasado año el Consistorio con la Junta de Andalucía para adelantar la financiación del edificio, previsto en los terrenos del antiguo campo de fútbol del pueblo, recuperar con un alquiler, a lo largo de 30 años, el dinero invertido.

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, junto a la secretaria general del PSOE de Torrox y portavoz municipal en la oposición torroxeña, Mari Nieves Ramírez, han denunciado la «discriminación y el maltrato» que, a su juicio, están sufriendo los torroxeños por parte de la Junta de Andalucía y del alcalde, Óscar Medina (PP), en relación con la financiación de estos nuevos juzgados.

Aguilar ha asegurado en un comunicado que «los torroxeños no son menos que nadie y no vamos a permitir que se les trate como ciudadanos de segunda». «La construcción de los nuevos juzgados es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, pero Moreno Bonilla pretende que sean los vecinos de Torrox quienes pongan el suelo y además paguen el edificio, mientras el alcalde mira hacia otro lado y consiente esta injusticia», ha criticado.

«Lo que no aceptamos es que el PP convierta a los torroxeños en los 'paganinis' de Moreno Bonilla» Mari Nieves Ramírez Portavoz del PSOE en la oposición

El líder socialista malagueño ha recordado que en Torremolinos la Diputación de Málaga, también gobernada por el PP, financiará una sede judicial con una inversión de 15 millones de euros. «¿Por qué en Torremolinos sí y en Torrox no? ¿Por qué aquí los juzgados, valorados en menos de la mitad, tienen que pagarlos los torroxeños? Esto es una gran traición al municipio. Óscar Medina está defendiendo antes a su partido que a sus vecinos», ha denunciado Aguilar. En este sentido, ha advertido de que «Moreno Bonilla vendrá a ponerse la medalla y a hacerse la foto en la inauguración, pero no pondrá un euro de la financiación, que saldrá del bolsillo de los torroxeños. No lo podemos permitir y seguiremos denunciándolo».

Por su parte, Mari Nieves Ramírez ha recordado que la actual sede judicial de Torrox, ubicada en un edificio histórico del siglo XIX, presenta carencias graves de accesibilidad y espacio que hacen necesaria una nueva infraestructura. «Todos coincidimos en que Torrox necesita unos juzgados nuevos, pero lo que no aceptamos es que el PP convierta a los torroxeños en los 'paganinis' de Moreno Bonilla», ha señalado.

Convenio

La portavoz socialista ha explicado que «el gobierno municipal pretende que el Ayuntamiento aporte el terreno y además asuma seis millones de euros para la construcción, cuando la Junta de Andalucía es la administración competente en justicia». «No queremos ser el banco de la Junta ni que Torrox sea tratado como un municipio de segunda. Si en Torremolinos la Diputación financia 15 millones para su sede judicial, exigimos el mismo trato. Los torroxeños no son menos que nadie», ha insistido.

Ramírez ha concluido reclamando al alcalde que deje de ser cómplice del PP y defienda a su pueblo. Queremos los mejores juzgados, pero queremos que los pague la Junta, que es quien tiene la obligación. Ya está bien de fotos y propaganda: exigimos hechos y respeto para Torrox», ha concluido en el mencionado comunicado.

«Torrox va a recuperar 1,5 euros por cada euro invertido en el nuevo edificio» Paola Moreno Secretaria general del PP de Torrox

Por su parte, la secretaria general del PP de Torrox, Paula Moreno, ha afirmado que «el PSOE vuelve a evidenciar su falta de ideas y proyectos para el municipio». Moreno ha asegurado en un comunicado que «Josele Aguilar sólo ha venido a Torrox para hacerse una foto junto a Mari Nieves Ramírez para seguir instalado en la manipulación de datos, intentar confundir a los vecinos con fines partidistas y en el no por el no». «El PSOE no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de interés general para el municipio de Torrox, limitándose a practicar una oposición vacía», ha considerado la edil de Hacienda.

Moreno ha ironizado con el hecho de que Aguilar «tenía tan poco que contar que incluso ha dejado a su diputada nacional y concejala en la oposición como segundo plato, ya que ha visitado Torrox tras realizar su visita principal del día en Rincón de la Victoria». Mari Nieves Ramírez, en concreto, «sigue con las manos vacías, sin ninguna propuesta de interés general ni ahora siendo diputada nacional ni antes siendo parlamentaria andaluza, mucho menos como concejala».

6,2 millones en 30 años

Moreno ha reiterado que «el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para la construcción de los nuevos juzgados de Torrox no puede ser más beneficioso para todo el municipio». En este sentido, la portavoz del PP ha subrayado que «Torrox va a recuperar 1,5 euros por cada euro invertido en el nuevo edificio», añadiendo que «una vez realizada la mutación demanial externa por 30 años, todo son ventajas, puesto que la Junta pagará un canon anual al Ayuntamiento de 205.000 euros, lo que supone que las arcas municipales ingresarán en total más de 6,2 millones de euros». Moreno ha indicado que «es absolutamente falso, como sostiene el PSOE, que vayan a ser los vecinos de Torrox los que paguen la construcción de los nuevos juzgados».

«No sólo eso, sino que recuperaremos como sede principal del Ayuntamiento de Torrox el actual inmueble de los juzgados de la plaza de La Hoya y los jardines de Picasso, con todo lo que ello supondrá de mejora en la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía», ha apuntado Moreno. «El proyecto de los nuevos juzgados es una reivindicación histórica de Torrox, y gracias a la gestión del actual gobierno en el Ayuntamiento de Torrox y la Junta de Andalucía, ya está desbloqueado y en marcha».

«¿Dónde está la alternativa de los socialistas? Sencillamente, no existe, al margen de la manipulación»

Para finalizar, la secretaria general del PP de Torrox se ha preguntado que «¿dónde está la alternativa de los socialistas? Sencillamente, no existe, al margen de la manipulación interesada de los datos y de oponerse no sólo a este proyecto, sino a cualquier otro que signifique un avance para el crecimiento y el desarrollo imparable que está experimentando Torrox gracias a la gestión del PP y a pesar de las continuas zancadillas del PSOE»