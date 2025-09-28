Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la actual sede de los juzgados de Torrox, repletos de barreras y en un edificio muy antiguo. E. CABEZAS

La nueva sede judicial de Torrox abre un frente de batalla entre PP y PSOE

Los socialistas critican que el Ayuntamiento tenga que adelantar los seis millones del coste del edificio y el gobierno local defiende el convenio con la Junta

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:05

El proyecto para la construcción de una nueva sede judicial en Torrox, pendiente desde hace más de tres décadas, ha abierto un nuevo frente ... de batalla entre el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, y el principal partido de la oposición, el PSOE. Los socialistas no están en absoluto de acuerdo con el convenio que firmó el pasado año el Consistorio con la Junta de Andalucía para adelantar la financiación del edificio, previsto en los terrenos del antiguo campo de fútbol del pueblo, recuperar con un alquiler, a lo largo de 30 años, el dinero invertido.

