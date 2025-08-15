Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del nuevo edificio ubicado junto a la barriada de Los Poetas, al norte del casco urbano nerjeño. E. CABEZAS

El nuevo centro de formación y empleo de Nerja ya tiene fecha de apertura tras dos décadas desde que se inició

El Ayuntamiento invierte 2,9 millones, con ayuda de los fondos europeos, a culminar el edificio, que abrirá sus puertas en octubre con 1.511 metros cuadrados

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:51

El Ayuntamiento de Nerja ha conseguido culminar el proyecto de un edificio para la formación y el empleo que llevaba más de dos décadas paralizado ... , en fase de estructura, después de una inversión inicial superior al millón de euros. En febrero de 2023 se retomaron las obras para acabar el nuevo espacio ubicado en la avenida de la Constitución, junto a la barriada de Los Poetas, al norte del casco urbano nerjeño. El espacio ya tiene fecha de apertura, tras completar todos los trámites burocráticos y una inversión de casi tres millones de euros, cofinanciada con fondos europeos y municipales.

