El nuevo centro de formación y empleo de Nerja ya tiene fecha de apertura tras dos décadas desde que se inició

El Ayuntamiento de Nerja ha conseguido culminar el proyecto de un edificio para la formación y el empleo que llevaba más de dos décadas paralizado ... , en fase de estructura, después de una inversión inicial superior al millón de euros. En febrero de 2023 se retomaron las obras para acabar el nuevo espacio ubicado en la avenida de la Constitución, junto a la barriada de Los Poetas, al norte del casco urbano nerjeño. El espacio ya tiene fecha de apertura, tras completar todos los trámites burocráticos y una inversión de casi tres millones de euros, cofinanciada con fondos europeos y municipales.

De esta forma, el nuevo centro de formación y empleo entrará en funcionamiento en la primera quincena de octubre. Así lo ha informado en un comunicado el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), señalando que el Ayuntamiento ha recibido la resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Formación de la Junta de Andalucía, que incorpora el edificio municipal al Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía, requisito indispensable para su puesta en marcha.

Esta acreditación oficial permitirá al centro ofrecer cursos que conduzcan a la obtención de los llamados certificados de profesionalidad, «con independencia de otras iniciativas formativas que promueva la Concejalía de Empleo».

Distribución

«Una vez confirmado que el Centro de Formación y Empleo cumple con los criterios de la Junta de Andalucía seguimos ultimando las actuaciones necesarias para ponerlo en servicio y poder ofrecer más formación y de mayor de calidad a nerjeños y mareños», ha destacado el regidor de la localidad costera más oriental de la provincia en el mencionado comunicado.

El Centro de Formación y Empleo, con una inversión de 2,9 millones de euros cofinanciada con fondos europeos y municipales, cuenta con dos plantas sobre rasante y una superficie total de 1.511 metros cuadrados. El espacio incluye tres aulas teóricas y tres talleres de empleo, además de una sala de informática y oficinas para la atención individualizada de los usuarios, despacho de dirección, sala de profesores y aseos en ambas plantas.